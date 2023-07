''Hedef, KKTC'nin Kendi Ayakları Üzerinde Durması''

TC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, 20 Temmuz’da açılacak olan yeni havaalanının ülkeye birçok istihdam kapısı açacağını ve cazibe merkezi haline geleceğini vurguladı

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, BRT’de katıldığı programda Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleri ile ülkede hayata geçen projeler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Yeni Havaalanı konusuna değinen Feyzioğlu, Yeni Havaalanının 20 Temmuz’da açılacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirirken tüm vatandaşların da aynı mutluluğu yüreğinde yaşaması temennisinde bulundu.Yeni Havaalanının, Ada’nın en büyük havaalanı olduğunu hatırlatan Feyzioğlu, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük dördüncü havaalanına denk bir yapının KKTC’ye kazandırılmasının önemine dikkat çekti.Yeni Havaalanının ülkeye birçok istihdam kapısı açacağını belirten Feyzioğlu, geniş yolcu kapasitesi ile de ülke genelinde turizme ciddi anlamda katma değer sağlanacağını söyledi.Eski Ercan’ın kapasite bakamından yetersiz kalmasının Ada’ya gelen yolcular açısından eziyete dönüştüğünü dile getiren Feyzioğlu, yeni havaalanı ile ülkeye yolculuğun daha sağlıklı hale geleceğinden ve havaalanının cazibe merkezi haline geleceğinden bahsetti.Ada’ya gelen her misafirin harcamalarının doğrudan doğruya ülke insanının hane gelirlerine yansıyacağını belirten Büyükelçi Feyzioğlu, şöyle dedi:“Bunlar devlet olmanın gereğidir. Burası bir kasaba değil; Akdeniz’in incisi, Türk milletinin Doğu Akdeniz’deki ikinci kalesidir. Devletimize sahip çıkalım, gurur duyalım yaptıklarımızla.”Ercan'la ilgili olumsuzlukların öne çıkarılmasını kimseye fayda sağlamayacağına vurgu yapan Feyzioğlu, "basit bir konutta bile içerisine girmeden her eksikliğin düzelmesi mümkün değildir. Bu bir süreçtir" dedi.Mevcut turistik tesislere konaklayacak insanların taşınmasında Ercan'ın sağlayacağı katkıya işaret eden Feyzioğlu, deniz limanlarıyla birlikte Ercan'ın da bu yönde büyük katkı sağlayacağını söyledi. ,Feyzioğlu, Ercan Havalimanı'nın o günün koşullarında yıllık 400 bin yolcuya hizmet vermek üzere tasarlandığını anımsatarak, zaman içerisinde kapasitesi 800 bine yükseltilen havalimanının ihtiyaç nedeniyle 4 milyon yolcuya hizmet vermekte olduğunu kaydetti.Ancak bu durumun yolcular açısından bir eziyete dönüştüğüne işaret eden Feyzioğlu, kapasitesini çoktan aşmış bir havalimanının söz konusu olduğunu söyledi.Büyükelçi Feyzioğlu, "peki siz adaya yolcu getirecek limanları yapmazsanız, kapasitenizi artırmazsanız, yolcu kapasitenizi artırmazsanız niye otel yapılsın?" diye sordu.Doğrudan hane halkı gelirine yansıyacak bir yatırımdan bahsettiğinin altını çizen Feyzioğlu, "yeni havaalanı hayatımda ben uçağa binmem diyen vatandaşımızın, kardeşimizin hayat standartını, refahını artıracaktır" dedi.Yeni Havalimanı ile KKTC'nin yıllık hava ulaşım kapasitesinin 10 milyona çıkacağını ifade eden Feyzioğlu, bunun 15 milyona çıkarılmasının da mümkün olduğunu söyledi.Büyükelçi Feyzioğlu, "bunlar devlet olmanın gereğidir. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Devletimize sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.Büyükelçi Feyzioğlu, Gazimağusa Limanı'nın artık yolcu ve yük taşımacılığı açısından hizmet veremez bir duruma geldiğine işaret ederek, özelleştirme modeli ile Gazimağusa Limanı'nın yenileneceğini açıkladıTürkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Mağusa Limanı’nın özelleştirilmesi gerektiğini, bu konuda çalışma “başlattıklarını” söyledi.Feyzioğlu, “Bizim, yap-işlet-devret yöntemiyle Gazimağusa Limanı’nı özelleştirmemiz gerekiyor. Bu konuda çalışma başlattık. Bu iş için önemli bir müşavirlik hizmeti almamız gerek” dedi.Feyzioğlu, “Bir yol haritası çıkarmamız gerek. Çünkü bu şekilde bu iş yürümez. Bilen bilir. Liman iyi durumda değil. Yakışmıyor” ifadelerini kullandı.Elçi Feyzioğlu, Kıbrıs’ın kuzeyinin bir limana daha ihtiyaç duyduğunu iddia ederek, “Girne’yi rahatlamak için buna ihtiyacımız var. Yeni bir liman daha yapacağız. KKTC’ye bir Mağusa limanı yetmez” şeklinde konuştu."Kıbrıs Türkü'nün artık büyük değil, çok büyük düşünmesi lazım" diyen Feyzioğlu, Gazimağusa Limanı'nın çağdaş bir modelle, kamu kaynakları harcanmadan ve şeffaf bir şekilde "yap-işlet- devret" modeli ile özelleştirilmesi gerektiğini söyledi.Feyzioğlu, bunun çalışmasının başladığını ifade ederek, hem Türkiye hem de KKTC kanadında bu yönde siyasi kararın verildiğini kaydetti.Mevcudun yanı sıra Gazimağusa'ya yeni bir limanın yapılmasının da planları arasında olduğunu açıklayan Feyzioğlu, yeni limanın tam yerinin uzmanların görüşü doğrultusunda belirleneceğini belirtti.Büyükelçi Feyzioğlu, "KKTC'ye bir Mağusa Limanı daha kazandıracağız" dedi.Siyasette istikrarı önemine de değinen Feyzioğlu, KKTC'de siyasi istikrarın faydalarının görülmekte olduğunu söyledi.Feyzioğlu, Türkiye'nin 1974'te bu yana Kıbrıs Türk Halkı'na toplam 9 milyar Dolar destek sağladığını vurguladıTürkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC’nin turizm kapasitesini henüz tam olarak kullanmadığını belirterek, bunun sağlanmasıyla bambaşka bir ekonomik yapı ve refah seviyesine ulaşılacağını söyledi.Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nin diğer ülkelerdeki büyükelçiliklerde farklı olduğuna işaret eden Büyükelçi Feyzioğlu, dış politika misyonunun yanı sıra Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği görevinin de olduğunu söyledi.Feyzioğlu, "milli dava ekseninde birlikte hareket eden iki kanadımız var. Birisi dış politika. Diplomatlarımız son derece yetkin ve Türkiye'nin yetiştirdiği seçkin isimler. Bir de kalkınma ve ekonomik iş birliği kanadımız var. Bu ofisimiz eliyle de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin altyapısını tahkim ediyoruz, güçlendiriyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin kendi ayakları üzerinde duran üreten bir ekonomiye sahip olmasını sağlama gayretindeyiz" dedi.Bunun mutlaka başarılacağının altını çizen Feyzioğlu, tüm alt yapı yatırımlarının bu çerçevede sürdüğünü söyledi.Büyükelçi Feyzioğlu, Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mali katkı sağladığı bir belediyeye, sürekli olarak "borcunu öde" diye sıkıştırdığına işaret ederek, "Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz bir gün bile olsa Türkiye'den 'ödeyiniz' diye bir şey duydular mı..? Duyamazlar. Çünkü bu bir kardeşlik hukukudur" diye konuştu.Türkiye'nin büyük ölçekli yatırımlarını geri planda tutarak Avrupa Birliği küçük ölçekli yatırımlarını öne çıkarmaya çalışanlar olduğuna dikkat çeken Feyzioğlu, 2015-2022 yılları arasında Türkiye'nin KKTC'ye 711 milyon Euro'luk destek sağladığını, AB'nin ise geri ödeme şartıyla aynı dönemde sadece 217 milyon Euro sağladığını söyledi.Türkiye'nin 1974'te bu yana Kıbrıs Türk Halkı'na toplam 9 milyar Dolar destek sağladığını ifade eden Büyükelçi Feyzioğlu, "bunlar asla bir karşılık bekleyerek yapılan işler değildir. Bugüne kadar ne yapılmışsa hepsini birlikte yaptık. Türkiye tek başına yapmadı. Üzerinde gittiğimiz yolları da, barajı da, asrın projesi olan su projesini, her şeyi birlikte yaptık" dedi.Feyzioğlu, tarımsal sulama projesinin devam ettiğini anımsatarak, projenin tamamlanmasıyla üç yıl sonra Mesarya ovasının bugünkü kurak halinin hatırlanmayacağını vurguladı.Sulu tarımla birlikte artık bambaşka bir ekonomiye geçileceğinin ve bambaşka bir refah seviyesine ulaşılacağının altını çizen Feyzioğlu, KKTC'nin turizm kapasitesini de tam olarak kullanmaya başlamasıyla üreticinin ürününü gerçek değerinden satabileceğini anlattı.