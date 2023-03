Hedef, 40 kişilik tam donanımlı arama kurtarma ekibi oluşturmak

Adıyaman İsias Hotel’de yürütülen arama kurtarma çalışmalarına da katılan YDÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Deniz Erdağ, Yrd. Doç. Dr. Musa Oytun ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Behlül ile Derviş Çapkıner öncülüğünde kurulan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği, KKTC’nin doğal afetlerle mücadelesinde güçlü bir sivil toplum ayağı oluşturmayı amaçlıyor

KKTC Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muharebe Arama Kurtarma ve gönüllülerden oluşan ekiple birlikte depremin henüz 18’inci saatinde İsias Hotel’de arama kurtarma çalışmalarına başlayan kafilede yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Deniz Erdağ, Yrd. Doç. Dr. Musa Oytun, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Behlül, ülkeye döndüklerinde, KKTC’nin doğal afetlerle mücadelesinde güçlü bir sivil toplum ayağı oluşturmak için Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği’nin kuruluşunu gerçekleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Deniz Erdağ’ın başkanlığını, Yrd. Doç. Dr. Musa Oytun’un genel sekreterliğini ve Derviş Çapkıner’in as başkanlığını üstlendiği DAAK yönetiminde; Faysal Sadıkoğlu, Prof. Dr. Hasan Ulaş Yavuz, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Behlül, Mücahit Erden, Mehmet Bektaş, Cevdet Çağlar, Tuğşad Ebeoğlu ve Hasan Kurumanastırlı ile birlikte 12 isim yer alıyor.

DAAK Başkanı Doç. Dr. Deniz Erdağ, “Gerekli eğitimlerin ve ekipman tedariğinin yapılmasının ardından ilk hedefimiz 40 kişiden oluşan, tam donanımlı ve eğitimli bir arama kurtarma ekibi oluşturmak” diyor. 40 kişilik arama kurtarma ekibinde yer alacak isimlerin de netleştiğini söyleyen Doç Dr. Erdağ, “Ekibimiz alanlarında uzman doktorlar, paramedikler, köpek eğitim uzmanları ve emekli askerler gibi tecrübeli kişilerden oluşuyor” diyor.

Afet sonrasında arama kurtarma çalışmalarının ciddi bir disiplin ve soğukkanlılık gerektirdiğini vurgulayan Doç. Dr. Erdağ, “Afetlerin yaratabileceği etkinin boyutları düşünüldüğünde başta Sivil Savunma Teşkilatı olmak üzere ilgili kamu kurumlarının mücadelede tek başlarına bırakılması kabul edilemez. Bu nedenle afetle mücadelede çok güçlü ve organize bir sivil toplum desteğine de ihtiyaç var” ifadelerini kullanıyor. Afetle mücadele amacıyla kurulan DAAK’ın çalışmalarını tamamen Sivil Savunma Teşkilatı'nın koordinasyonunda yürüteceğini de söyleyen Doç. Dr. Erdağ, “İç eğitimlerle, kendi ekibimizi her an meydana gelebilecek bir afete hazır halde tutarken; düzenleyeceğimiz eğitimler ve tatbikatlarla da başta öğrenciler ve gençler olmak üzere toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürüteceğiz” diyor.

DAAK; Kıbrıs, Türkiye ve ihtiyaç duyan her ülkenin yardımına koşacak

Türkiye’de yaşanan 1999 Kocaeli depreminin ardından 2000’de Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Derneği’nin başkanlığını da yürüten DAAK Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Musa Oytun ise “Yakın Doğu Üniversitesi AKDER ile KKTC Sivil Savunma Teşkilatı ile iş birliği içerisinde öğrencilerimize etkili bir afet eğitimi vererek, doğal afetlerde toplumun yardımına koşuyoruz. AKDER, Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinden oluşurken, kuruluşunu yaptığımız DAAK ile bu çalışmaları çok daha profesyonel bir şekilde ülke geneline yaymayı amaçlıyoruz” diyor.

DAAK’ın sadece KKTC’de arama kurtarma faaliyeti yürütmeyeceğine de vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Oytun, “Başta Kıbrıs ve Türkiye olmak üzere dünyanın neresinde bir afet olursa, ihtiyaç duyulması halinde yardıma koşacağımız, uluslararası güçte bir yapı oluşturacağız” ifadelerini kullandı.