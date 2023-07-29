Hedef, 10 Bin Konut

Çalışmaları süratle devam eden KKTC Sosyal Konut Projesi’nin detayları ortaya çıktı. Sosyal konutlar tek katlı, 2 katlı, 2 kat dört daire ve apartman şeklinde planlandı, ancak apartman tipi konutlar şehre yakın yerlerde olacak Yıllık 1000-1500 gibi bir konut sayısına ulaşılacak Hak sahipleri önceliklere göre belirlenecek Sosyal konutların satış fiyatı 30-35 bin Sterlin civarında düşünülüyor



Korona salgınından sonra etkili olan küresel enflasyon ve TL’nin değer kaybının alım gücü üzerindeki etkisine işaret eden Gürcafer, 40 bin TL maaş alan bir kimsenin bile bugünkü koşullarda konut alabilmesinin neredeyse imkânsız olduğunu ve barınma ihtiyacının gün geçtikçe arttığını ifade etti.

“Ya insanların alım gücünü yükselteceğiz ya da onların cebine ineceğiz” diyen Gürcafer, KTİMB tarafından 5-6 yıldır üzerinde çalışılan Sosyal Konut Projesi’nin tam da bu noktada aciliyet kazandığını aktardı.



KTİMB Başkanı

Bu durumun Güneyde, Yunanistan’da ve Türkiye’de olduğu gibi ülkemizde de arazi fiyatlarının yükselmesine sebep olduğunu kaydeden Gürcafer, “Bundan elbette ki 70 alt sektör de devlet de ekonomi de besleniyor. Ama bunun doğru düzgün planlanması gerek, bunu sürdürülebilir kılmak lazımdır. Bunun demografik yapımızı, ülkemizdeki huzuru olumsuz etkilememesi lazımdır” dedi.

“Bu sizin bütünlüklü olarak varlık değerinizin kalitesini gösterir” diyen Gürcafer, “Yani bir yabancının bu ülkeyi tercih ediyor olması konutun kendisi değildir, başka değerler vardır. İşte onlar bütünlük içerisinde benim ilgi odağı olmaması sağlamalıdır. İşte bunu planlayıp sürdürülebilir hale getirmek gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Geçmişten günümüze tüm siyaseti bu noktada sorumlu tuttuğunu belirten Gürcafer, “tümü günlük sorunların içerisine boğuldu ve yapılmadı. Bunu yapmak için ihtiyaç duyulan insan kaynağımız, üniversitelerimiz vardır. Ama bu gönüllülük esasına göre yapılabilecek bir şey değildir. Bu profesyonellikle yapılabilecek bir şeydir. Bir bütçe ister” dedi.

“VERGİLER KALDIRILACAK”

KTİMB Başkanı

Sosyal konutların arazisinin devlet tarafından verileceğini kaydeden Gürcafer, amaçlananın bir yandan insanların barınma ihtiyacını en makul çerçevede karşılarken bir taratan da kırsalda kalkınmayı sağlamak olduğunu söyledi.

Kırsalda, köy dokularına uygun konutlar yapılacağını dile getiren

Gürcafer, “sosyal konutlar eskiden olduğu gibi, 1000-2000 konutun bir yerde olacağı şekilde değil. Kırsalda, kırsalın dokusuna uygun olacak. Bununla ilgili de Mimar Odası ile protokol imzaladık ve yarışma açtık” dedi.

Projenin finans bacağının yanı sıra yasal zemin bacağı olduğunu da söyleyen Gürcafer, “Proje ile ilgili çalışan ayrı ekiplerimiz vardır. Hem biz hem devlet hem sosyal konut birimi hem İçişleri Bakanlığı hem de Başbakanlık müthiş bir heyecan duyduk” dedi.

Gürcafer, Kıbrıs Türkünün kendi sorunlarını kendi içinde çözebilme yeteneğini geliştirmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu bu nedenle de sosyal konut projesini çok önemsediğini kaydederek “bunun bir başlangıç olacağını, çok daha iyi noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum” dedi.

“YILBAŞINDAN ÖNCE KAZMAYI VURMAYI PLANLIYORUZ”

KTİMB Başkanı

Süreçte ihtiyacın ne olduğunun tespit edileceğini bunun için de önce kriterlerin gözden geçirildiğini kaydeden Gürcafer, hukukçuların bu projede birilerinin hakkının yenmemesi ve haksız kazanç sağlanmaması için çalıştıklarını söyledi.

Kriterler belirlendikten sonra ada genelinde bir tarama yapılacağını belirten Gürcafer, “Her köyde ihtiyacın ne olacağı tespit edilecek. Bu çalışma bir taraftan devam ediyor ancak bu noktada yasal zorunluluklar da var. Askı süresi vs. gibi. Yaklaşık 2-3 ay gibi bir zamana ihtiyaç var” dedi.

Bu çalışmalar yapılırken diğer taraftan da projelendirme çalıştırmalarının yapıldığını söyleyen

KTİMB Başkanı

Gürcafer, proje kapsamında yıl sonunda ilk kazmayı vurmayı hedeflediklerini açıkladı.



“TALEBİN 5 İLA 10 BİN ARASINDA OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ”

Sosyal Konut Projesi’nin KTİMB çatısı altında kurulmuş olan KTİ-KOOP tarafından yapılacağını aktaran

Talebin ise 5 ila 10 bin arasında olacağının öngörüldüğünü kaydeden Gürcafer, şöyle dedi: “Bu rakamı da 5 yıllık bir program çerisine yayarsak yıllık 1000-1500 gibi bir konut sayısına ulaşılacak. Sistem kurulduktan sonra 10 konutla 1000 konut yapmak arasında çok bir fark olmayacak. Aynı anca birçok bölgede konut yapılabilir. Bu noktada sistemi doğru oturtmak gerekir.”

“HAK SAHİPLERİ KRİTERLERLE BELİRLENECEK”

Sosyal Konut Projesi’nin tamamen KKTC vatandaşına yönelik olacağını kaydeden

Hak sahiplerinin kimler olacağına ilişkin soruya ise

KTİMB Başkanı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer , çalışmaları süratle devam eden KKTC Sosyal Konut Projesi’nin detaylarını BRT ekranlarından kamuoyu ile paylaştı.Korona salgınından sonra etkili olan küresel enflasyon ve TL’nin değer kaybının alım gücü üzerindeki etkisine işaret eden Gürcafer, 40 bin TL maaş alan bir kimsenin bile bugünkü koşullarda konut alabilmesinin neredeyse imkânsız olduğunu ve barınma ihtiyacının gün geçtikçe arttığını ifade etti.“Ya insanların alım gücünü yükselteceğiz ya da onların cebine ineceğiz” diyen Gürcafer, KTİMB tarafından 5-6 yıldır üzerinde çalışılan Sosyal Konut Projesi’nin tam da bu noktada aciliyet kazandığını aktardı. Cafer Gürcafer , Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile Mimarlar Odası arasında geçtiğimiz gün imzalanan iş birliği protokolü ile projede ilk somut adımın atıldığını belirtti.KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer , son birkaç yıl içerisinde küresel bir takım hızlı gelişmeler yaşandığına değinerek, özellikle pandemiden sonra yüz milyonlarca insanın birtakım nedenlerden dolayı yer değiştirmek için arayışa girdiğini bu hareketlenme sırasında KKTC’nin de bir destinasyona dönüştüğünü söyledi.Bu durumun Güneyde, Yunanistan’da ve Türkiye’de olduğu gibi ülkemizde de arazi fiyatlarının yükselmesine sebep olduğunu kaydeden Gürcafer, “Bundan elbette ki 70 alt sektör de devlet de ekonomi de besleniyor. Ama bunun doğru düzgün planlanması gerek, bunu sürdürülebilir kılmak lazımdır. Bunun demografik yapımızı, ülkemizdeki huzuru olumsuz etkilememesi lazımdır” dedi.“Bu sizin bütünlüklü olarak varlık değerinizin kalitesini gösterir” diyen Gürcafer, “Yani bir yabancının bu ülkeyi tercih ediyor olması konutun kendisi değildir, başka değerler vardır. İşte onlar bütünlük içerisinde benim ilgi odağı olmaması sağlamalıdır. İşte bunu planlayıp sürdürülebilir hale getirmek gerekmektedir” ifadelerini kullandı.Geçmişten günümüze tüm siyaseti bu noktada sorumlu tuttuğunu belirten Gürcafer, “tümü günlük sorunların içerisine boğuldu ve yapılmadı. Bunu yapmak için ihtiyaç duyulan insan kaynağımız, üniversitelerimiz vardır. Ama bu gönüllülük esasına göre yapılabilecek bir şey değildir. Bu profesyonellikle yapılabilecek bir şeydir. Bir bütçe ister” dedi.KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer , insanlarımızın alım gücüne yakın noktalara gelebilmek için sosyal konut projesine özel bir düzenleme olarak inşaat sektörü üzerindeki tüm vergilerin kaldırılacağını kaydetti.Sosyal konutların arazisinin devlet tarafından verileceğini kaydeden Gürcafer, amaçlananın bir yandan insanların barınma ihtiyacını en makul çerçevede karşılarken bir taratan da kırsalda kalkınmayı sağlamak olduğunu söyledi.Kırsalda, köy dokularına uygun konutlar yapılacağını dile getiren Cafer Gürcafer , sosyal konutların, tek katlı, 2 katlı, 2 kat dört daire ve apartman şeklinde planlandığını ancak apartman tipi konutların şehre yakın yerlerde olacağını kaydetti.Gürcafer, “sosyal konutlar eskiden olduğu gibi, 1000-2000 konutun bir yerde olacağı şekilde değil. Kırsalda, kırsalın dokusuna uygun olacak. Bununla ilgili de Mimar Odası ile protokol imzaladık ve yarışma açtık” dedi.Projenin finans bacağının yanı sıra yasal zemin bacağı olduğunu da söyleyen Gürcafer, “Proje ile ilgili çalışan ayrı ekiplerimiz vardır. Hem biz hem devlet hem sosyal konut birimi hem İçişleri Bakanlığı hem de Başbakanlık müthiş bir heyecan duyduk” dedi.Gürcafer, Kıbrıs Türkünün kendi sorunlarını kendi içinde çözebilme yeteneğini geliştirmesi gerektiği düşüncesinde olduğunu bu nedenle de sosyal konut projesini çok önemsediğini kaydederek “bunun bir başlangıç olacağını, çok daha iyi noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum” dedi.KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer , Sosyal Konut Projesi’nde ilk kazmayı yıl sonunda vurmayı hedeflediklerini kaydetti.Süreçte ihtiyacın ne olduğunun tespit edileceğini bunun için de önce kriterlerin gözden geçirildiğini kaydeden Gürcafer, hukukçuların bu projede birilerinin hakkının yenmemesi ve haksız kazanç sağlanmaması için çalıştıklarını söyledi.Kriterler belirlendikten sonra ada genelinde bir tarama yapılacağını belirten Gürcafer, “Her köyde ihtiyacın ne olacağı tespit edilecek. Bu çalışma bir taraftan devam ediyor ancak bu noktada yasal zorunluluklar da var. Askı süresi vs. gibi. Yaklaşık 2-3 ay gibi bir zamana ihtiyaç var” dedi.Bu çalışmalar yapılırken diğer taraftan da projelendirme çalıştırmalarının yapıldığını söyleyen Cafer Gürcafer , finansman ile ilgili mevzuat üzerinde de çalışıldığını kaydetti.KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer , yabancılara satılan konutlara ek bir vergi konularak oluşturulan Faiz Farkı Fonu’ndaki kaynağın sosyal konut kredisinde insanlara faiz desteği olarak verileceğini de aktardı.Gürcafer, proje kapsamında yıl sonunda ilk kazmayı vurmayı hedeflediklerini açıkladı. Cafer Gürcafer , “Burada bir sistem kurguluyoruz. Bu sistem, sürdürülebilir bir sosyal konut projesine dönüştürülecek ve bir defaya mahsus olmayacak. Artık insanımızın konut ihtiyacını ve Anayasa’nın da emrettiği gibi devletin vatacandaşına konut verme zorunluluğunu bir nevi çalıştırır hale getirecek” dedi.Sosyal Konut Projesi’nin KTİMB çatısı altında kurulmuş olan KTİ-KOOP tarafından yapılacağını aktaran Cafer Gürcafer , “Konutlar bizim müteahhitlerimiz tarafından kar tamamen minimize edilerek yapılacak” diye konuştu.Talebin ise 5 ila 10 bin arasında olacağının öngörüldüğünü kaydeden Gürcafer, şöyle dedi: “Bu rakamı da 5 yıllık bir program çerisine yayarsak yıllık 1000-1500 gibi bir konut sayısına ulaşılacak. Sistem kurulduktan sonra 10 konutla 1000 konut yapmak arasında çok bir fark olmayacak. Aynı anca birçok bölgede konut yapılabilir. Bu noktada sistemi doğru oturtmak gerekir.”Sosyal Konut Projesi’nin tamamen KKTC vatandaşına yönelik olacağını kaydeden Cafer Gürcafer , sözlerine şöyle devam etti: “Öte yandan Karpaz’daki gidip Lefke’den sosyal konut alamamalı. Çünkü bu suiistimal edilebilir. Burada amaç; devletin gelirlerini düşürmeden inşaat sektörünü olumsuz etkilemeden, barınma ihtiyacı olan kişilere konut yapmaktır. Bunu en doğru şekilde kriterlerle tespit edebiliriz. İçişleri Bakanı bu konuda çok hassas ve heyecanlıdır. Çalışmalar süratle devam ediyor.”Hak sahiplerinin kimler olacağına ilişkin soruya ise Cafer Gürcafer , şöyle yanıt verdi: “Hak sahipleri önceliklere göre belirlenecek. Gerçekten konut alamayacak olan insanları öncelikli sıraya koyarsak bu iş çok sistemli yürür. 40 bin TL gibi bir maaş bile artık komiktir ve bana göre düşük maaştır. Dolayısıyla bizim kendi insanımızın konut sahibi olabilmesi için bir sistem kurulmalıdır o da budur.”KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer , sosyal konutların satış fiyatının ise 30-35 bin Sterlin civarında düşünüldüğünü kaydetti.