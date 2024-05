Hayvancılar, mücadeleye devam ediyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliğinin, Başbakanlık önünde sendika siyasi parti ve örgütlerin desteğiyle yaptığı eylem devam ediyor.

Zaman zaman gerginliğin yaşandığı eylemde, eylemciler Başbakanlık kapılarını ve korkuluklarını kırdı, sloganlar atıp, hükümeti istifaya çağırdı.

Gerginlik sırasında polis yetkilileri Başbakanlığa gitmeye çalışan eylemcileri uyardı, sakinliğe davet etti ve gerginlik devam ederse müdahale edeceğini söyledi. Bunun üzerine gerginlik yatıştı ve eylem Başbakanlık önünde devam etti.

Sendikaların da genel grev ve Başbakanlık önüne giderek destek verdiği birliğin eyleminde, konuşan birlik başkanı Mustafa Naimoğulları, sendikaların bugün eylemlerine ciddi bir destek verdiğini ifade ederek, teşekkür etti.

Naimoğulları, “Bu destek daha da artacak, hükümet üreticiye haksızlık yaptığını biliyor, bu eylem süresizdir, mücadelemize devam edeceğiz, direne direne kazanacağız” dedi.

Amacın ne et ne süt ne üretici olduğunu, amacın tüccarı zengin etmek olduğunu savunan Naimoğulları, eleştirilerde bulundu.

Bu etleri alacak otelleri işletmeleri de söyleceklerini ifade eden Naimoğulları, sağlıksız et istemediklerini söyledi, halkın buraları tercih etmemesini istedi.

Birlik Başkanı Naimoğulları, Birlik olarak Başbakan'la görüşmek istediklerini ancak bu görüşmenin eylemin devam ettiği Başbakanlık’ta yer alması gerektiğini söyledi.

Naimoğulları yaptığı açıklamada, eylem alanına giden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın Başbakan ile görüştüğünü, ancak Başbakan'ın Birlik temsilcileriyle Meclis'te görüşebileceğini söylediğini aktardı.

Naimoğulları "Eylemcileri burada bırakıp gitmem. Çözüm istiyorlarsa buraya gelecekler" dedi.

Naimoğulları Başbakanın bazı bakanlarla görüşme teklifini de kendisinin reddettiğini kaydetti.

Naimoğulları “et ithalatından geri adım atılmazsa biz kesinlikle hiçbirşeyi kabul etmeyiz. Derhal kaldırılacak. Birinci öncelik et ithalatı konusudur” şeklinde konuştu.