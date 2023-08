“Hayvan üreticisi üretimden kopuyor”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, her gün üretimden koptuklarını vurguladı





Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu ve Tarım Bakanlığı yetkilileri ile dün bakanlıkta bir araya geldi.

Taleplerine karşılık alamayan üreticiler esas büyük kavganın şimdi başladığını belirtti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği yaptığı basın açıklaması ile bugün yeme, suya ve akaryakıta gelen zamla birlikte sektörün bitme noktasına geldiğini söyledi. Süt İmalatçıları Birliği’nin “Çiğ süte zam yapılırsa, anahtarları Tarım Bakanlığı ve Başbakanlığa bırakacağız açıklamalarına” tepki gösteren hayvancılar, imalatçıların hayvancıyı tehdit ettiğini belirtti.

Hayvancılar, çiğ süte zam yapılmamasının üreticiyi bitirdiğini vurguladı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Mustafa Naimoğulları, bu ülkede üretmenin zorlaştığını ama hükümetin ve Tarım Bakanlığı’nın bu durumu anlamadığını ifade etti.

Naimoğulları, bu ülkede 3 bin küçükbaş hayvancı ve 500 civarında da büyükbaş hayvancının, üretimden memnun olmadığını ve her gün üretimden koptuklarını vurguladı. Üreticiyi üretimden koparan, zor günlerden geçmesine sebep olanların başında Tarım Bakanlığı, süt imalatçıları, kasaplar ve hükümetin geldiğini belirten Naimoğulları, sektörün artık diz çöktüğünü ifade etti. Naimoğulları, her gün yeni bir zamla karşılaştıklarının altını çizerek, “Akaryakıta, suya, yeme her şeye zam geldi. Daha bugün yeme yeniden yüzde 25- 30 civarında artış yapılarak bir torba yemin fiyatı 650 TL oldu. 1 kilo yemin maliyeti 13 TL’ye yükseldi” dedi.

Naimoğulları, “Biz bugün gelinen noktada yemi alamaz, sütü ödeyemez, hayvanlarımıza bakamaz duruma geldik. Bugün her çiftlik kaba otunu oluşturabilmek için milyonlarca TL istiyor. Su ve elektrik maliyetlerini ödeyemeyen çiftlikler vardır”. dedi.

Naimoğulları, Tarım Bakanlığı’nın hep aynı argümanları ortaya koyarak, hayvancının taleplerini reddettiğini belirterek, sürekli kendi bildiklerini yaptıklarını vurguladı. Naimoğulları, gerek küçükbaşın içinde bulunduğu sıkıntılar gerekse artan yem ve diğer maliyetlerle sütü üretmez duruma geldiklerinden yakınarak, bakanlığın hayvancıların sıkıntılarına karşılık “biz her sektörü düşünmek zorundayız” ifadelerini kullanarak üreticinin taleplerine göre açılım yapmaktan kaçındığını söyledi. Naimoğulları, “Küçükbaş hayvancıya yem desteği konusunda hibe arpa veya arpayı daha uygun fiyata verme konusunda hiçbir şekilde yardımda bulunmayacaklarını, sadece hayvan başı destek konusunda 50 TL’lik bir iyileştirme yaparak küçükbaş hayvancının ayakta kalamayacağını anlamıyorlar” şeklinde konuştu. Bütün kavgalarına rağmen bakanlığın çiğ sütün litre başına (koyun, keçi ve inek sütüne) 1,5 TL artışın dışında herhangi bir artışı kabul etmediklerini söyleyen Naimoğulları, esas sorun 1,5 TL artışı yaparken yine aynı oyunlarla üreticinin sütün yarısını borsaya koyarak ve peşkeş çekerek 1 tonun üzerindeki tüm sütlerden 0,50 krş geri almayı planlamaları olduğunu vurguladı. Ürettikleri sütün, besledikleri kuzunun, dananın maliyetini ortaya koyamadıklarına dikkat çeken Naimoğulları, bu duruma siyasiler ve Tarım Bakanlığı’nın seyirci kaldığını belirtti. “Biz bu sorunlarla uğraşmaktan yorulduk” Naimoğulları, bugünden sonra hayvancının kararının sütü belirledikleri fiyat üstünden alacak olanın alacağını, alınmayacaksa da sütün döküleceğini vurgulayarak, “Biz bu sorunlarla uğraşmaktan yorulduk” şeklinde konuştu.

Naimoğulları, süt imalatçılarının açıklamasına da değinerek, yaptıkları açıklaya tepki gösterdi. “Anahtarları bize teslim etsinler biz süt üretiriz. Şimdide bizi 1 Ağustos’ta çiğ sütü almamakla tehdit ediyorlar” diyen Naimoğulları, üretimin içinde olmayanların hayvancının sorunlarını anlayamayacağını söyledi. Naimoğulları, gerekirse hayvancının 15 gün sütü vermeyeceğini, o zamanda hem hayvancının hem de süt imalatçılarının batacağını vurguladı. “Büyük kavga şimdi başladı” Ortaya konuşan süt fiyatlarının, borsadaki peşkeşin halen devam ettiğini söyleyen Naimoğulları, buna rağmen Tarım Bakanlığı’nın “Bir kuruş veremem, devletin bütçesinde para yok” söylemlerinden usandıklarını kaydetti. Naimoğulları, hayvancının ortada bırakıldığını, imalatçı ve kasaplarla kavga etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Süt imalatçılarının bugün sütü almayacakları yönünde açıklaması olacağından bahseden Naimoğulları, bir kısmının borsaya da girmeyeceğini söyleyerek, hayvancıyı tehdit ettiklerini belirtti. “Hayvancının sütünü almayacaklarını bize yazılı versinler” diyen Naimoğulları, hayvancının da gerekeni yapacağını ve büyük kavganın şimdi başladığını vurguladı.