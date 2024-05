Hayvan üreticileri gelecek hafta pazartesi Lefkoşa’da süresiz araçlı eylem başlatacak

Birlik canlı hayvan fiyatına hayat pahalılığı oranında artış kararı da üretti Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, gelecek hafta pazartesi günü Başkent Lefkoşa’da süresiz araçlı eylem başlatma kararı aldı. Birlik yetkilileri, canlı hayvan fiyatına hayat pahalılığı oranında artış yapılması kararını da üretti.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu, bugün Birlik binasında toplantı yaptı. Toplantının ardından basına açıklama yapan Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, "hükümete tanıdıkları bir haftalık süre zarfında hiçbir gelişme olmadığını" belirtti.

Ne çiğ süt fiyatı ne de ithal et konusunda herhangi bir açılım olduğunu dile getiren Naimoğulları, Bakanlar Kurulu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı kanadından bir açıklama yapılmadığını söyledi.

Üç-beş kişiye rant sağlamak için ithal etin önünün açıldığını savunan Naimoğulları, Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) ithal et konusunda yetkilendirildiğini kaydetti. TÜK’ün, geçen cuma günü bir açıklama yaparak, 20 tır, 500 ton donmuş et getirileceğini kamuoyuna duyurduğunu ancak daha sonra bu paylaşımın kaldırıldığını öne süren Naimoğulları, TÜK Başkanı’nın açıklamanın düzeltilip, tekrar yapılacağını söylediğini iddia etti. Naimoğulları, bunu “ciddiyetsizlik” olarak niteledi.

Tarımı yöneten kişinin, tarımın içindekileri dinleyerek hareket etmesi, gerekirse de istifa etmesi gerektiğini kaydeden Naimoğulları, hükümetin içinde çatlaklar olduğunu iddia etti. “Bizi hükümetin ne durumda olduğu değil, üreticilerimizin, köylünün ne durumda olduğu ilgilendirmektedir” diyen Naimoğulları, yapılan yanlışları kabul etmediklerini söyledi.

-“Bizim içimizde asla siyaset olmaz… Bizim üzerimize gelmesinler. Tek adım geri atmayız”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin, "ülkenin en büyük birliği" olduğunu belirten Naimoğulları, “Bugün her platformda arkadaşlarım Hayvancılar Birliği’ni sonuna kadar güçlü bir şekilde savunur, savunmaya devam edecektir. Bizim içimizde asla siyaset olmaz. Siyasete bizi çekemezler” dedi. Hayvancılar Birliği’nin gücünü kırmak için ağza alınmayacak kelimeler kullanıldığını ileri süren Naimoğulları, “Bizim üzerimize gelmesinler. Tek adım geri atmayız” şeklinde konuştu.

Yönetim Kurulu ile bütün konuları detaylı görüştüklerini ve oy birliğiyle 20 Mayıs Pazartesi günü süresiz araçlı eylem kararı aldıklarını açıklayan Birlik Başkanı Naimoğulları, eylem için neden pazartesi gününü seçtiklerini şu sözlerle anlattı:

“Aslında üç gün sonra da eylem yapabilirdik. Her aldığımız eylem kararında bir hafta, on gün Lefkoşa’da kaldık. Zaten süresiz eylem yapacağız ama pazartesi gelelim ki hafta içi burada olalım. Onlar da bizimle beraber çeksin bu ızdırabın sıkıntısını… Onlar cuma günü eve gidip de, cumartesi-pazar bizi bunun içinde bırakmasınlar.”

Eylem taraftarı değil diyalog taraftarı olduklarını dile getiren Naimoğulları, bu süreçte diyaloğa açık olduklarını kaydetti. Hayat pahalılığı artışına karşı çiğ süte 10 ayda 2 TL yani yüzde 11 artış yapıldığını ifade eden Naimoğulları, “Çiğ süte, hayvan fiyatlarına bir şey yansımaz” dedi.

Bir yıldır inek ve dana fiyatını sabitlediklerini ifade eden Mustafa Naimoğulları, “Halk ucuza et yesin diye hepsi üzerimize geldi. Gidip denetleyemediler, sorgulayamadılar kasabı, marketçiyi… Bir yıldır canlı hayvan fiyatını, altı aydır kuzu fiyatını sabitledik. Kilosu 250 TL’nin altına imza attık. Yine uymadılar, kasaplar geri adım attılar” diye konuştu.

-“Onlar ithal ete izin verdiyse, biz de hayat pahalığını canlı hayvan fiyatına yansıtacağız”

Canlı hayvanda sabit fiyatın bittiğini kaydeden Naimoğulları, “Onlar ithal ete izin verdiyse, biz de hayat pahalığını canlı hayvan fiyatına yansıtacağız… Biz fiyatlarımızı koyacağız isteyen alsın, isteyen ithal et geliyor, ithal et alsın” dedi.

Çiğ süt fiyatı başta olmak üzere eylemde neler talep ettiklerini detaylı ortaya koyacaklarını söyleyen Mustafa Naimoğulları, arpa fiyatının hala açıklanmamasını da eleştirdi.

Arpa fiyatı zamlanmadan Binboğa Yem Fabrikası’na peşinde yüzde 18, veresiyede yüzde 30 zam geldiğini belirten Birlik Başkanı Naimoğulları, Binboğa’nın yem fiyatına müdahale edileceğinin söylendiğine işaret ederek, müdahalelerle bir yere varılamayacağını savundu.

-“Pahalılık istenmiyorsa önce maliyet düşürülmeli”

Ülkede pahalılık istenmiyorsa ilk önce maliyetin düşürülmesi gerektiğini ifade eden Naimoğulları, suyu, belediyelerden yüzde 100 zamlı aldıklarını kaydetti. Hükümetin veya Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın ortaya koyacağı bir anlayış, duruş veya düşünce varsa açıklanması gerektiğini savunan Mustafa Naimoğulları, “Bizim duruşumuz hep aynıydı. Onlar çelişkili duruşta olduğu için bizi bu duruma getirdiler” dedi.

Gelecek hafta pazartesi günü yapılacak eyleme, bütün bölgelerden çoğunlukla traktör, kamyon veya biçerdöveri, gerekli izinleri alıp, getireceklerini belirten Birlik Başkanı Naimoğulları, mücadeleyi büyüterek, devam ettireceklerini söyledi.