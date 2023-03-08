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Creditwest Bank’tan TED Kuzey Kıbrıs Koleji öğrencilerine bankacılık eğitimi

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Creditwest Bank’tan TED Kuzey Kıbrıs Koleji öğrencilerine bankacılık eğitimi
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TED Kuzey Kıbrıs Koleji Matematik bölümü 9. sınıf öğrencileri Creditwest Bank’ı ziyaret ederek bankacılık hizmetleri ile ilgili bilgi aldı. Okulun talebi doğrultusunda Creditwest Bank’taki toplantı salonunda 18  öğrenciye yaklaşık bir saatlik bir eğitim verildi.
Pazarlama yönetmeni Serap Dönmez tarafından ‘Bankacılığın gelişimi, faiz oranı nedir, nerelerde kullanılır,  basit faiz, bileşik faiz nedir ve nasıl hesaplanır’ konularında sunum hazırladı. Sunumun ardından ekonominin temelleri ve çalışma prensipleri ile ilgili olarak soru ve cevap bölümü gerçekleşti ve öğretmenlerin de katılımı ile konu hakkında genel değerlendirme yapıldı. 

Eğitimi hazırlayan Creditwest Bank Pazarlama Yönetmeni Serap Dönmez, son yılların hızlı gelişen, ülkemizde kurumsallaşma yolunda öncü olan bankacılık sektöründe  genç nüfusa  yoğun istihdam sağlandığını ve bankacılığa lise gençlerinin yüksek düzeyde ilgisinin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.
Dönmez: Milenyum çağının getirdiği imkanlar, teknoloji ve yeni nesil uygulamalar ile hızlı öğrenen, özgüveni yüksek, bağımsız hareket etme kabiliyeti yüksek davranışlar sergileyen bu neslin öğrencilerini çok sevdiğini, interaktif eğitimde çok ilgili olduklarını belirterek bundan sonra da gelecek bu yöndeki talepleri karşılamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.
Eğitimin ardından öğrencilere Creditwest Bank’tan hediye paketleri de takdim edildi.
 
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