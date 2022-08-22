Hava sıcaklıkları ay sonuna doğru 40'ları aşacak

Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde 41 dereceye kadar çıkacağı belirtildi.

Meteoroloji Dairesi'nin 29 Ağustos’a kadar olan süre için tahminine göre, en yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında, iç kesimlerde 34-37, sahillerde 30-33; ikinci yarısında ise iç kesimlerde 38-41, sahillerde de 33-36 derece dolaylarında olacak.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

