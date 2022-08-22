Mevlevililer başarıyı coşkuyla kutladı

Niyazi Ergulen

BTM 2 Ligi play-offları sonucunda BTM 1.’e yükselen Güzelyurt bölgesi takımı Mevlevi Spor Kulübü dün akşam kulüp lokali önünde bu başarıyı kutladı.

Beş yüze yakin köylünün katılımı ile coşkulu bir gece yaşandı.

Bölgenin sevilen müzik grubu Destan Grubunun çaldığı müzik ve şarkılarla köyluler kendilerini piste atarak oynayıp dans ettiler. Geceye CTP milletvekili Dt. Filiz Besim ile CTP Güzelyurt ilşe başkanı Çağlar Ulamkadir katılanlar arasında yer alırken, gecede bağış yapan ve destek veren köylülere ve sponsorlara plaketler verildi. Erçin Çoban ve Abdul Jabbar’a plaketleri yöneticiler Adem Duran ve Ali Duran takdim etti.

