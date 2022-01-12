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Hava sıcaklığı düşecek

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Hava sıcaklığı düşecek

Yağışlı hava yarından sonra etkisini kaybedecek ancak 4-5 derecelik düşüşle hava daha da soğuyacak.
Meteoroloji Dairesi’nin 13-19 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında.
Yarın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak beklenirken, hava cumadan 19 Ocak Çarşamba’ya kadar genellikle parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde periyodun ilk günleri 15 - 18 derece diğer günlerde ise 11 - 14 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

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