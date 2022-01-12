banner762
banner753
İçişleri Bakanlığı telefonları arızalı mı?
İçişleri Bakanlığı telefonları arızalı mı?
12 0
“Helen yayındaki depremler, Kıbrıs yayını tetikledi”
“Helen yayındaki depremler, Kıbrıs yayını tetikledi”
29 0
 
Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti
Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti
5 0
71 0
Tüp gaza sessiz sedasız zam mı?
Tüp gaza sessiz sedasız zam mı?
56 0
40 0
Avcıların cikla mutluluğu
Avcıların cikla mutluluğu
122 0
banner661
banner726

Davulcu "Ülkede yıllardır çevreyle ilgili bilgi ve iradeye sahip olunmadı"

banner476

banner714
Davulcu "Ülkede yıllardır çevreyle ilgili bilgi ve iradeye sahip olunmadı"

 Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-Yeni Güçler) Lefkoşa Milletvekili Adayı İlke Özgür Davulcu, iktidara gelmeleri durumunda taşocaklarının sayısını sınırlayacaklarını kaydetti.

TKP Yeni Güçler’den verilen bilgiye göre, Davulcu, 8 parti temsilcisiyle birlikte BRT’de yayınlanan “Seçim Özel” adlı programa katıldı.

İlke Davulcu, çevreye ve özellikle dağlara baktıklarında, ülkede yıllardır çevreyle ilgili bilgi ve iradeye sahip olunmadığının görülebileceğine işaret ederek, bu konuda hükümeti eleştirdi.

En ciddi çevre sorunlarından birinin de beton yapılaşma olduğunu belirten İlke Davulcu, şu anda 20 bin konutun koçanı hazır halde satış beklediğini ve halen inşaat izinleri verildiğini kaydetti.

“Öncelikle bu mekanizmayı sorgulamalıyız” diyen Davulcu, “Biz milyonlarca nüfusu taşıyacak bir coğrafyaya, alt yapıya sahip değiliz” ifadelerini kullandı.

Yapılaşmanın sürdüğü bu yapı içinde 20’ye yakın taşocağının dağları “fareler gibi” kemirdiğini işaret eden Davulcu, bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti ve taşocaklarının sayısını sınırlayacaklarını, yatay kazı uygulamasını yasaklayıp dikey kazıya geçireceklerini, bunun yanı sıra ülkedeki betona dayalı yapı tekniği sistemini değiştirip ülke iklimine uygun çevreci sisteme geçireceklerini söyledi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.