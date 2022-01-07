Hava doldurduğu lastik patladı, Yazıcı ağır yaralandı

Haspolat’ta 47 yaşındaki Orhan Yazıcı, hava doldurduğu otobüsün lastiğinin patlaması üzerine ağır yaralandı



Haspolat’ta faaliyet gösteren bir lastik tamir atölyesinde, önceki gün öğleden sonra saatlerinde hava doldurduğu otobüsün lastiğinin patlaması üzerine 47 yaşındaki Orhan Yazıcı ağır yaralandı.

Olay saat 16:30 sıralarında meydana geldi.

47 yaşındaki Orhan Yazıcı, kullanımında bulunan otobüsün sağ arka lastiğine hava doldurduğu sırada, lastiğin muhtemelen fazla hava basıncından dolayı patlaması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Orhan Yazıcı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Girne Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

