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Hava açık ve az bulutlu olacak

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Hava açık ve az bulutlu olacak
Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporuna göre önümüzdeki günlerde yağmur beklenmiyor.
Yağışlı geçen günlerin ardından 22-28 Ekim tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile yarın serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 25 - 28 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, yarın kuzey ve doğu, diğer günlerde ise kuzey ve batıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
 
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