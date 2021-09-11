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Hastaneden mahkemeye

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Lefkoşa’daki ölümlü kazada yaralanan araç sürücüsü Nagihan Şentürk, hastanedeki tedavisinin ardından dün mahkemeye çıkarıldı ve hakkında 3 gün tutukluluk kararı alındı

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Hastaneden mahkemeye

Lefkoşa’da Özker Özgür Caddesi üzerinde önceki gece meydana gelen ölümlü kaza ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü Nagihan Şentürk de mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Mustafa Özkantürk, tedavisi süren Nagihan Şentürk’ün taburcu olmasından sonra tutuklanarak mahkeme huzuruna getirildiğini söyledi. Özkantürk, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına
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