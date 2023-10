Hastaların ilaca erişiminin önü açılacak

Sağlık Bakanı Dinçyürek, yeni sistemle hastaların ilaca erişiminin önü açılacağını ve reçete yazdıracak hekim bulma derdinin son bulacağını vurguladı

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, önümüzdeki 15 ay içinde KKTC’de ihtiyaç duyulacak tüm ilaçlara erişimin sağlanabilmesi için tüm çalışmaların, düzenleme ve planlamaların yapıldığını söyledi.

İlaç Eczacılık Dairesi’nin daha çağdaş hizmet verebilmesi ve daha denetlenebilir şeffaf bir yapı için yoğun bir çalışma başlattıklarını söyleyen Bakan Dinçyürek, e-sağlık çalışmaları kapsamında hastaların ilaca erişiminin önü açılacağını ve reçete yazdıracak hekim bulma derdinin son bulacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek dün Sağlık Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında ilaç temini konusunda yapılan çalımalar ile İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde yapılan yeni düzenlemeler konusunda bilgiler verdi.

Göreve geldiklerinde ilaca ayrılan bütçenin bittiğini gördüklerini belirten Bakan Dinçyürek, enflasyonist ortamdan kaynaklanan sorun nedeniyle Başbakan Ünal Üstel ve Maliye Bakanı Özdemir Berova’la yürütülen ortak çalışmalar ve Sağlık Bakanlığı’nın kendi imkan ve kaynaklarıyla ilaç alımı için ilk etapta 27 Milyon TL kaynak yaratarak acil ilaçların alımını yaptıklarını anlattı.

Yaratılan kaynağın mevcut ilaç ihtiyacını karşılamadığını, dolayısıyla Maliye Bakanlığı’ndan 25 Milyon TL ek kaynak temin ederek, ilaç tedariki sağladıklarını ve ilaçların devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarına gönderildiğini anlatan Bakan Dinçyürek, 11 Ekim’de Meclis’ten ek bütçenin geçmesiyle sağlığa önemli bir pay ayrıldığına işaret etti.

Ek bütçede yer alan ilaç alım kaleminin eksik ilaçların tamamlanması için kendilerine imkan yarattığını ifade eden Bakan Dinçyürek, ilaç sıkıntısının ötelenecek bir durum olmadığın, yasalara ve İhale Yasası’na uygun yöntemlerin seçilerek, 165 Milyon TL ile ek ilaç alımı sağladıklarını anlattı.

482 kalemde ihaleye çıkıldığını, bunlardan 460 kaleme ihale atıldığını ve teklif atılan ihalelerin tamamının karara bağlandığını aktaran Bakan Dinçyürek, 53 kalem ilacın İlaç ve Eczacılık Dairesi’ne teslim edildiğini, 407 kalem ilacın ise her gün ihaleyi kazanan firmalar tarafından İlaç Eczacılık Dairesi’ne teslim edildiğini, 460 kalem ilacın tamamının 10-15 gün içinde İlaç Eczacılık Dairesi’ne tesliminin tamamlanarak, dağıtımın yapılacağını belirtti.

Her kalemden ilacın tedarikine gidildiğine işaret eden Bakan Dinçyürek, 165 milyon TL’lik ilaç alımıyla ülkenin 3 aylık ilacını karşılayacak noktaya geldiklerini ifade etti.

Önümüzdeki hafta 195 milyonluk bir ilaç ihalesine daha çıkılacağını belirten Bakan Dinçyürek, bazı ilaçlar için yerel firmaların teklif atmadığını, iç piyasadan temin edilemeyen ilaçların teminin Türkiye’den tedarik edilerek, tüm sağlık sektörlerine sunulacağını kaydetti.

2024 BÜTÇESİNDEN SAĞLIĞA AYRILAN RAKAM 1 MİLYAR TL…

2024 yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın önümüzdeki günlerde görüşülmeye başlanacağını da anımsatan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, tasarı içinde sağlığa ayırılan rakamın 1 milyar TL olduğunu, bu rakamın kendilerine ciddi bir imkan yaratacağını vurguladı.

Önümüzdeki 15 ay içinde KKTC’de ihtiyaç duyulacak tüm ilaçlara erişimin sağlanabilmesi için tüm çalışmaların, düzenleme ve planlamaların yapıldığını vurgulayan Bakan Hakan Dinçyürek, yaptıkları çalışmaların sadece ilaç temini için yapılmadığını, aynı zamanda sistemi düzelterek kesintisiz hizmet vermek ve tüm hastaların sorunlarını çözmek için çalıştıklarını anlattı.

Doğru planlamalar yapmak için mesai harcadıklarını ifade eden Bakan Dinçyürek, İlaç Eczacılık Dairesi’nin daha çağdaş hizmet verebilmesi ve daha denetlenebilir şeffaf bir yapı için yoğun bir çalışma başlattıklarını aktardı.

Yeni sistemle hastaların ilaca erişiminin önü açılacağını ve reçete yazdıracak hekim bulma derdinin son bulacağını ifade eden Bakan Dinçyürek, kronik hastaların ilaçlarına ne kadar devam edileceğine hekimlerin karar vereceğini, muayene sonunda hastaların hangi ilacı ne kadar kullanacağını sisteme kaydedeceğini, böylece hastaların tekrar hekime başvurmadan belirtilen süre içinde her ay ilaçlarını alabileceğini anlattı.