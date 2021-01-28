Uzman Doktor Hatice Çiner Çağlayan’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:
“24 saatlik pandemi nöbeti sonrası yeni bir güne hastanede uyandım . Yorgun ve karamsarım . Karantina servislerinde yatan hastalarım nefes darlığı çekiyor , yeni tanı alıp gelenler ateşli ve çoğunun her iki akciğerinde zatürre var .
KKTC’nin her bir bireyi tüm ülkede kapanma varmışcasına , işe gitme zorunluluğu dışında evde kalın ! Durum ciddi - hastalık bu kez daha agresif seyrediyor !”
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