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Hastalarım nefes darlığı çekiyor

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Uzman Doktor Hatice Çiner Çağlayan, karantina servislerinde yatan hastalarının nefes darlığı çektiğini açıkladı, yeni tanı alıp gelenlerin de ateşli olduklarını, çoğunun her iki akciğerinde zatürre teşhisi konulduğunu söyledi.

Hastalarım nefes darlığı çekiyor
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Uzman Doktor Hatice Çiner Çağlayan’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:
“24 saatlik pandemi nöbeti sonrası yeni bir güne hastanede uyandım . Yorgun ve karamsarım . Karantina servislerinde yatan hastalarım nefes darlığı çekiyor , yeni tanı alıp gelenler ateşli ve çoğunun her iki akciğerinde zatürre var .
KKTC’nin her bir bireyi tüm ülkede kapanma varmışcasına , işe gitme zorunluluğu dışında evde kalın ! Durum ciddi - hastalık bu kez daha agresif seyrediyor !”
 
 
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