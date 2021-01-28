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Pandemi Hastanesi’nde tedavi başladı

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Acil Durum Hastanesi'nde Kovid-19 hastalarının tedavilerine başlandı

Pandemi Hastanesi’nde tedavi başladı
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Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa’daki Acil Durum (Pandemi) Hastanesi'nde koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavilerine başlandığını açıkladı.
Acil Durum Hastanesi’nde Kovid-19 hastalarının tedavisine başlanmasından dolayı daha önce burada yapılmakta olan PCR testlerinin dünden itibaren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Ayaktan Tanı Merkezinde yapılacağı duyuruldu.  
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Acil Durum Hastanesinin faaliyete girdiğini belirterek, “Pandemi hastanesinin yarısı çalışıyor. Röntgen tomografi bölümleri çalışmaya başladı. 24 yataklı bölümü kullanıma açtık” dedi.
Yatak sayısında sıkıntı olmadığını ve şu an boşta 50 yatak daha olduğuna dikkat çeken Pilli, “Yatak sayımız var yeter ki ağır hasta gelmesin” dedi.
Pilli, “Acil durum hastanesi modern ve tam teşekküllü bir hastanedir. Bu hastaneyi yapanlar aynı zamanda havaalanını yapanlardır. Özel bir şirketle anlaştık. Mekanik çalışma yapılacak ücret almayacaklar” dedi.
 
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