"Hastalar ‘beni robotla ameliyat edin’ talepleriyle geliyor"

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soykurt, “Günümüzde hastaların ‘beni robotla ameliyat edin’ talebinde bulundukları bir noktaya geldik” dedi ve Yakın Doğu hastanelerinin, robotik cerrahi yöntemini halkın hizmetine sunacak vizyona ve uzman hekim kadrolarına sahip olduğunu belirtti

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen “Da Vinci Robotik Cerrahi Kuzey Kıbrıs Sempozyumu” ile robotik cerrahi alanındaki en son gelişmeler uzman cerrahların katılımı ile ele alındı. Robotik cerrahi; cerrah konsolundan, uzman doktorların verdiği komutların robotik kollar aracılığıyla hastanın ameliyat bölgesine iletilmesini sağlıyor. Ayrıca bu yöntem, ameliyat sırasında cerraha sağladığı 3 boyutlu görüntü ile operasyonun daha hassas bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyor. Geleneksel ameliyat yöntemlerine göre operasyonun daha küçük kesilerden yapılmasını sağlayan bu yöntem, hastaların iyileşme sürecini kısaltarak önemli bir konfor sunuyor.Moderatörlüğünü, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan’ın yaptığı sempozyumda; Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Bolcal, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Bektaş, Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Arzu Karaman Koç, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Fuat Kızılay ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen birer sunum gerçekleştirdi. Da Vinci Robotik Cerrahi’si uygulamalarında büyük bir tecrübeye sahip olan uzmanlar, alandaki deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.Alanlarının önde gelen cerrahi uzmanlarını bir araya getiren “Da Vinci Robotik Cerrahi Kuzey Kıbrıs Sempozyumu”nda; robotik cerrahinin özellikleri, avantajları ile günümüzde ve gelecekteki rolü ele alındı. Sempozyumda ayrıca; Da Vinci Robotik Cerrahi sistemi ve benzer teknolojilerin cerrahi pratiğe olan etkileri, ameliyat sonuçlarındaki iyileşmeleri ve hasta memnuniyetini artırma potansiyeli de konuşuldu. Uygulamalı video sunumlar ile katılımcılar, robotik cerrahinin klinik kullanımı hakkında derinlemesine bilgi sahibi oldu. Robotik cerrahinin, cerrahi pratiği nasıl dönüştürdüğünü sunumlar ile yakından izleme şansı bulan katılımcılar, bu yenilikçi teknolojinin hasta bakımına ve sonuçlarına olan etkilerini değerlendirerek, cerrahi uygulamalarda daha iyi sonuçlar elde etme yollarını keşfetti.Sempozyumun açılış konuşmalarını ise Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soykurt ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen yaptı.MEHMET SOYKURT: “GÜNÜMÜZDE, HASTALARIN ‘BENİ ROBOTLA AMELİYAT EDİN’ TALEBİNDE BULUNDUĞU BİR NOKTAYA GELDİK.”Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi ve Hastaneler Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soykurt, yaptığı açılış konuşmasında, uzun yıllardır Da Vinci Robotik Cerrahi konusuyla yakından ilgilendiğini ifade etti. Soykurt; “Günümüzde hastaların da ‘beni robotla ameliyat edin’ talebinde bulundukları bir noktaya geldik” dedi.Dünya genelinde jinekoloji, kalp damar cerrahisi, üroloji, genel cerrahide ve birçok branşta uzman doktorların bu teknikle başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğini belirten Soykurt, “Yakın Doğu Oluşumu Hastaneleri, robotik cerrahi yöntemini halkımızın hizmetine sunacak vizyona ve uzman hekim kadrolarına sahiptir” ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen de açılışta yaptığı konuşmada robotik cerrahinin güncel bir uygulama olduğunu ifade ederek, sürekli gelişen bu uygulama ile 2011 yılında tanıştığını belirtti. Bu yöntemin operasyonları çok daha kolay kıldığını belirten Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen, “Cerrahileri daha az hata ile yapılabilir kılan, hem hasta hem de bana göre aslında cerrah dostu bir sistem” dedi. Sempozyum aracılığıyla uzman hekimlerimiz robotik cerrahinin kendi alanlarındaki kullanımı ile ilgili bilgi edinme fırsatı buldu” dedi.