“Hasta bir çocuk bir tek süt ile beslenebiliyor, bunu da bulamıyor”

Tüm Kuzey Kıbrıs’ı seferber eden Asya bebek, bu kez ilaç sıkıntısı ile mücadele ediyor. Asya bebeğin annesi, bebeğinin ilaçlarını bulamadığını ve bu nedenle de büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi



SMA Tip – 1 hastalığı ile mücadele eden ve Güney Kıbrıs’ta Zolgensma ilacını aldıktan sonra evinde tedavisine devam edilen Asya bebeğin annesi isyan etti.

SMA hastası olan ve tedavisi hala süren Asya Polatlı'nın ailesi, reçetesinde yazan 4 kalem ürünü İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden almaya çalıştığını ancak hiçbirinin olmadığını söyledi.

Aile, tedarikte bulundurulacağı yönünde kendilerine söz verilmesine rağmen Aspire sondalarının olmadığını ifade ederek, “Bu çocuk kendi tükürüğünü yutamıyor boğuluyor her an ölüm ile burun buruna gelir” dedi.

Asya’nın ailesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a seslenerek, “Bir ülkede hasta bir çocuk bir tek süt ile beslenebiliyorsa ve bunu da bulamıyorsa üzgünüm Sn. Tatar ama o ülke gelişmiyor aksine batıyor” dedi.

Ailesinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Maalesef bugün güzel bir şeylerden bahsedemeyeceğim, sağlık konusunda geldiğimiz durum çok üzücü .

İki gündür annesi olarak ben kızımın yanından ayrılıp, reçete yazdırıp reçetedeki 4 kalem ürünü ilaç eczacılıktan almaya çalışıyorum... Maalesef hiç biri yok...

İdareten şimdilik git oradan buradan toplamaya çalış birde idare et ta gelsin dendi acaba 20 tane aspire sondasını 2 hafta nasıl idare edeceğim o da gününde gelirse tıkandığını nefes alamadığını göz göre göre aspire etmeyecek miyim nasıl bir mantık?

Bir ülkede hasta bir çocuk bir tek süt ile beslenebiliyorsa ve bunu da bulamıyorsa üzgünüm Sn. Tatar ama o ülke gelişmiyor aksine batıyor...

Söz verilen tedarikte bulundurulacak denilen Aspire sondaları yok, bu çocuk kendi tükürüğünü yutamıyor boğuluyor her an ölüm ile burun buruna gelir...

Nefes alabildiği boğazındaki delikten geçen trake yok, 3 ayda bir değişmesi gereken enfeksiyon riski olan bir ürün ama bizim ülkemizde bir insan evladının yaşamı için bu kadar önemli olan ürünler maalesef yok…

Gelişen bir ülkede bir anne evinden çıkıp çocuğunun hakkı olan yaşamı için ihtiyaç duyduğu sütü ve medikal malzemeleri almak için bir sürü insan ile tartışmak zorunda kalmaz bunlar zaten kayıtlıdır doktor yazısı ile ihtiyacı olduğu kanıtlıdır zaten evine gelir, o anne de çocuğu ile ilgilenir.”



