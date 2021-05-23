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"Haspolat'taki yangınla ilgili gerekli ceza kesilecek"

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Turizm ve Çevre Bakanlığı, Haspolat Sanayi’de çıkan yangında “Çevre Yasası” kural ve hükümlerine göre gereğinin yapılacağını açıkladı

"Haspolat'taki yangınla ilgili gerekli ceza kesilecek"

Turizm ve Çevre Bakanlığı, Haspolat Sanayi Bölgesi’nde atık lastiklerin toplandığı alanda dün çıkan yangında, polisin yazacağı rapor doğrultusunda, işletme sahibine Çevre Yasası kural ve hükümlerine göre gereğinin yapılacağını açıkladı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Haspolat Sanayi Bölgesi’nde atık lastiklerin toplandığı alanda çıkan yangında, ilgili tüm kurumların yanında Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi soruşturma memurlarının olayı yerinde incelediği kaydedildi.

Açıklamada, yerinde yapılan incelemede polis ile istişare halinde, yangın kontrol altına alındıktan sonra, polisin yazacağı rapor doğrultusunda, işletme sahibine 18/2012 Sayılı Çevre Yasası kural ve hükümlerine göre gereğinin yapılacağı belirtildi.

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