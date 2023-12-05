Haspolat Kirli Sanayi'de yarın elektrik kesintisi olacak

Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi'nde yarın bir süre elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, Haspolat Kirli Sanayi Bölgesi'nde bulunan Yusuf Çocuk, Sercem Emlak, Lefkonuklu, Armar, Adem Kaner, Californian, Enlighted ltd., Kascon ve Ergüden Yapı Market civarlarına 9.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

