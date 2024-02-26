Haspolat Gürdağ Tuğla'da yangın

Haspolat'taki Gürdağ Tuğla fabrikasında yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre bugün 05.40'ta, Haspolat’ta faaliyet gösteren Gürdağ Ltd.'e ait tuğla fabrikasında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı .Yangına polis itfaiye ekipleri müdahale ediyor.