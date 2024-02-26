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Haspolat Gürdağ Tuğla'da yangın

Haspolat'taki Gürdağ Tuğla fabrikasında yangın çıktı.

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Haspolat Gürdağ Tuğla'da yangın
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Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre bugün 05.40'ta, Haspolat’ta faaliyet gösteren Gürdağ Ltd.'e ait tuğla fabrikasında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı .Yangına polis itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
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