Harmancı ve Jenkins, Yaşlılar Haftası nedeniyle Lefkoşa’daki yaşlı bakımevlerini ziyaret etti

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, her iki yerde de verilen hizmetler ve çalışmalarla ilgili bilgi alan Harmancı ve Jenkins, bakımevinde hayatlarını sürdürenlerle zaman geçirip sohbet etti.
Harmancı ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede, bakımevlerinin artırılması ve desteklenmesi konusunda yapılacak çok şeyler olduğunu belirterek bu konu üzerinde en güzelini hak eden büyükler için çalışacaklarını söyledi.
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