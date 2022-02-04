Harmancı karar aşamasında

LTB Başkanı Harmancı'nın TDP'ye LTB Başkanlığı ve TDP Genel Başkanlığı görevine aday olmayacağını açıkladığı iddia edildi ancak Harmancı bu iddialara açıklık getirmedi





Toplumcu Demokrasi Partisi’nin 24 Ocak Erken Genel Seçimlerinden hezimetle çıkması, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yı siyasi yaşamında yeni bir yol haritası belirleme noktasına getirdi. Harmancı, ya tüm saldırılara rağmen Lefkoşa Türk Belediyesi için sonuna kadar mücadele edecek ya da partisinin başına geçerek TDP’yi küllerinden yeniden yeşertecek.

Ancak LTB Başkanı ve TDP MYK üyesi Mehmet Harmancı'nın Parti Meclisi toplantısında üyelere önümüzdeki dönemde LTB Başkanlığına aday olmayacağını açıkladığı iddia edildi. Harmancı'nın TDP'nin erken Kurultayında TDP Genel Başkanlığı görevine de aday olmayacağını da Parti Meclisi üyelerine açıkladığı ileri sürüldü.

SİSTEMATİK ŞEKİLDE SALDIRI VAR…

Ülkede ‘sosyal belediyecilik’ örneği sergileyerek, tüm Lefkoşa halkının sevgisini kazanan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, uzun süredir bazı çevrelerin sistematik saldırısıyla karşı karşıya. Toplumsal olaylar hakkında hiçbir zaman sözünü esirgemeyen ve doğru bildiğini dile getirmekten çekinmeyen Harmancı, bir takım çevrelerin çıkarlarına ters düştüğü için, özellikle medya üzerinden saldırıya uğruyor. Öte yandan, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne yıllardır tek bir istihdam yapmadan belediyeyi içinde bulunduğu bataktan düzlüğe çıkaran, Lefkoşa halkına Merkez Lefkoşa’yı armağan eden, Lefkoşa’nın her yağmurda yaşadığı su taşkınlarının önüne geçmek için projeler üreten ve hayata geçiren, ülkenin tek kadın sığınma evini kuran, paylaşım mutfağı, paylaşım marketi gibi uygulamalarla, ihtiyaç sahibi yurttaşlara el uzatan, Haspolat Arıtma Tesisi bölgesindeki soya fasulyesi üretimi projesiyle farkındalık yaratan Mehmet Harmancı, ciddi bir yol ayrımında.

Lefkoşa halkına bir dönem daha hizmet vermeyi hedeflediği için, tüm ısrarlara rağmen genel seçimlerde aday olmayan ve “Lefkoşa halkı bana 4 yıl hizmet vermem için görev verdi” diyerek, Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan yerel seçimlere kadar görevinin başında olduğunu vurgulayan Mehmet Harmancı'nın Toplumcu Demokrasi Partisi’nin 24 Ocak Erken Genel Seçimleri’nde aldığı büyük yaranın ardından önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyeceğine karar vermek için TDP Parti Meclisi’nden süre talep ettiği belirtildi.

Mehmet Harmancı’nın önünde şu an için 3 yol var. Ya Haziran ayındaki yerel seçimlerde yeniden LTB Başkanlığı’na aday olacak, ya partisi TDP’nin liderlik koltuğuna oturarak partisini yeniden ayağa kaldırmak için çalışacak ya da bir süre inzivaya çekilecek.



