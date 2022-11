Harmancı: “Kadın dostu belediyeciliğin öncüsü ve örneği olduk”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Mehmet Harmancı, kadın dostu belediyeciliğin öncüsü ve örneği olduklarını kaydetti





Harmancı, ofisi aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, 2014 yılında ilk kez göreve talip olurken belediye bünyesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi ve Kadın Sığınma Evi kurma sözü verdiklerini hatırlatarak, “Göreve gelir gelmez Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi’ni kurduk, çalışma arkadaşlarımızın farkındalık çalışmalarına katılmalarını ve sunulacak hizmetlerle ilgili eğitimler almalarını sağladık. “ dedi.







LTB’nin bugün tüm ülkeye hizmet veren tek Kadın Sığınma Evi’ne ev sahipliği yaptığını kaydeden Harmancı, “Lefkoşa Türk Belediyesi. İstanbul Sözleşmesi’ni temel alarak çıktığımız bu yolda, kadına yönelik şiddetle mücadelenin ancak bütünlükçü bir devlet politikası ve farklı kurumların etkin koordinasyonu ile mümkün olduğunu biliyorduk. 2018 yılında polis bünyesinde Kadına Şiddete Müdahale Birimleri’nin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin ve ilgili tüm kurumların eş güdüm içerisinde çalışmasını sağlayan Aile İçi Şiddete Müdahale Koordinasyon Mekanizması’nın kurulmasına öncülük ettik. Geliştirdiğimiz bu doğru iş birliği modeliyle bugüne kadar yüzlerce direnişçinin güvenli ve özgür yeni bir hayat kurmalarına destek olduk. “ dedi.







2020 yılında kurdukları Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nin binden fazla kadın için çok amaçlı bir destek merkezi olduğunu ifade eden Harmancı, psikolojik ve hukuki danışmanlıktan mesleki eğitime, iş ve ev bulma desteğinden gıda ve okul desteğine, sosyal devlet açığının yarattığı birçok ihtiyaca cevap vermeye çalıştıklarını anlattı.







2019 yılında hizmete koydukları El Ele Kreşinin bir yandan çocukların eğitim hakkına erişmesini sağlarken, bir yandan da annelerin çalışma hayatına katılımlarının önündeki büyük bir engeli kaldırdığını vurgulayan Harmancı, 300’ün üzerinde özel gereksinimli çocuk ve yetişkinine düzenli olarak okul ve hastane ulaşımlarını sağlayan Engellemeyen Lefkoşa Birimi, 2020 yılında faaliyete geçen Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi ve yıllardır pandemi dönemi dahil olmak üzere evlere bakım ve sağlık hizmeti götüren Yaşlılar Birimi sayesinde geleneksel olarak kadınların üstüne yüklenen çocuk ve yaşlı bakımı sorumluluğunu bir nebze olsun paylaşmaya çalıştıklarını belirtti.







Din, dil, ırk, yaş, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, muhaceret durumu gibi hiçbir konuda ayrım yapmadıklarını kaydeden Harmancı, şu ifadeleri kullandfı:

“Daha da önemlisi, bu farklılıkların kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetle nasıl kesişebildiğinin bilinciyle hareket ettik. 2016 yılında LTB sınırları içerisindeki tüm gece kulüplerini kapatmakla kalmadık, insan ticareti mağduru kadınlara güvenli barınma ve hukuki destek başta olmak üzere elimizden gelen her türlü desteği sunuyoruz, bu alanda çalışan sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde çalışıyoruz.







Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddetle mücadelede toplum olarak gideceğimiz daha çok yol var. Bu alanda hak odaklı ve toplumsal cinsiyet bakış açısıyla çalışan her birey, kurum ve örgütle yan yana çalışmaya, her koşulda direnişçilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu mücadeleyi beraber büyüteceğiz.”