Halkın Partisi “rüşvet ve yolsuzluk iddiaları” konusunda polise suç duyurusunda bulundu

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, basında yer alan “rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla” ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü ve Başsavcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Özersay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Dün akşam sözünü ettiğimiz üzere bu sabah itibarı ile bu videoda yer alan rüşvet, yolsuzluk iddialarını hem Başsavcılığa hem de polise şikayet ettik. Takipçisi olacağız ve kamuoyuna da gelişmelerle ilgili bilgi vereceğiz.

Ülkedeki kirlenme artık kabına sığmıyor dışarıya taşıyor. Temiz siyaset ile yolsuzluk ve hukuksuzluklara karşı mücadele bu ülkenin tek çıkış yoludur.”

