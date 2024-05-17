Halkın Partisi, hız kameraları konusunda Polisin soruşturma yapmasını talep etti

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hız kameralarıyla yazılan cezaların tahsil edilememesiyle ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü’nün soruşturma yapmasını talep ettiklerini bildirdi.

Özersay yazılı açıklamasında, Halkın Partisi Yolsuzluklara Karşı Mücadele Birimi’nin çalışması sonucunda, hız kameralarıyla yazılan cezaların son bir buçuk yıldır tahsil edilmiyor olmasıyla ilgili olarak bu sabah Polis Genel Müdürlüğü’ne başvurduklarını kaydetti.

Özersay, başvuruda, “Başbakan Ünal Üstel ile Barındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı hakkında ihmalleri nedeniyle oluşan kamu zararı” konusunda polis soruşturması yapılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Gerek Ceza Yasası gerekse Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasına göre suç işlendiğini düşündüklerini ifade eden Özersay, “İhaleye çıkmayarak ihmalleri sonucunda sebebiyet verdikleri bu zararı halkın değil, bu siyasilerin ödemesi gerektiği çok açıktır. Devleti zarara uğrattılar ve bunu göz göre göre ihmalleriyle yaptılar. Bu konunun üzerine gideceğiz ve kamuoyuna da düzenli olarak bilgi vereceğiz” dedi.

