banner913
banner932
Akargöl ve Arslan’ın yasa dışı yollardan KKTC’den çıkış yaptığı tespit edildi
Akargöl ve Arslan’ın yasa dışı yollardan KKTC’den çıkış yaptığı tespit edildi
10 0
“Hukuk Mesleklerinde Kariyer Kongresi” düzenleniyor
“Hukuk Mesleklerinde Kariyer Kongresi” düzenleniyor
7 0
 
Dünya Bankası, KKTC ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyümesini bekliyor
Dünya Bankası, KKTC ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyümesini bekliyor
22 0
"Holguin maksadını aştı"
14 0
"Devlet, 100 milyon TL zarara uğratıldı"
15 0
Ortopedikler Derneği'nde infial
Ortopedikler Derneği'nde infial
78 0
Mağusa, DAÜ Bahar Festivali'yle renklendi
Mağusa, DAÜ Bahar Festivali'yle renklendi
20 0
banner1032

Halkın Partisi, hız kameraları konusunda Polisin soruşturma yapmasını talep etti

banner1020

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, hız kameralarıyla yazılan cezaların tahsil edilememesiyle ilgili olarak Polis Genel Müdürlüğü’nün soruşturma yapmasını talep ettiklerini bildirdi.

banner974
Halkın Partisi, hız kameraları konusunda Polisin soruşturma yapmasını talep etti
banner971
Özersay yazılı açıklamasında, Halkın Partisi Yolsuzluklara Karşı Mücadele Birimi’nin çalışması sonucunda, hız kameralarıyla yazılan cezaların son bir buçuk yıldır tahsil edilmiyor olmasıyla ilgili olarak bu sabah Polis Genel Müdürlüğü’ne başvurduklarını kaydetti.
Özersay, başvuruda, “Başbakan Ünal Üstel ile Barındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı hakkında ihmalleri nedeniyle oluşan kamu zararı” konusunda polis soruşturması yapılmasını talep ettiklerini kaydetti.
Gerek Ceza Yasası gerekse Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasasına göre suç işlendiğini düşündüklerini ifade eden Özersay, “İhaleye çıkmayarak ihmalleri sonucunda sebebiyet verdikleri bu zararı halkın değil, bu siyasilerin ödemesi gerektiği çok açıktır. Devleti zarara uğrattılar ve bunu göz göre göre ihmalleriyle yaptılar. Bu konunun üzerine gideceğiz ve kamuoyuna da düzenli olarak bilgi vereceğiz” dedi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.