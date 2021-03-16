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Üç genç yaralandı

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Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da üç kafadar, pick up araca bindi, boş tarlada offroad yapmaya kalktı, aracı devirdi

Üç genç yaralandı
 
 
Murat ASLAN
Lefkoşa Küçük Kaymaklı futbol stadyumu karşısındaki boş arazide offroad yaparken direksiyon hakimiyetini kaybeden genç sürücü aracıyla takla attı. 
Takla atan araç içerisindeki üç genç ölümden döndü. Kazazede gençler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza dün saat 16.25 sıralarında meydana geldi.
 Lefkoşa’da Bolu Sokağın bati kısmında bulunan özel bir arazi içerisinde 20 yaşındaki Ahmet Bağlama, yönetimindeki LZ 842 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek tavanı üzerinde durdu.
Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki Görkem Eldem ve 20 yaşındaki Mustafa Sakar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
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