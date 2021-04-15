Halk sağlığı ve okullar düşünülmüyor

KTÖS, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nde bir vaka çıkmasının ardından öğrencilerin ve öğretmenlerin aşılanması talebiyle bu okulda üç günlük grev başlattı



Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nde geçtiğimiz hafta 1 koronavirüs vakası çıkmasının ardından öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının korunmasına ve aşılanmasına dikkat çekmek için bu okulda uyarı grevi başlattı.

Sendika, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin dün okulun açılmasına karar vermesini de eleştirdi.

Dünkü grev, 08.00-09.20 saatleri arasında gerçekleştirildi. Sorunun çözülmemesi halinde ise uyarı grevi bugün ve yarın 08.30-11.00 saatleri arasında devam edecek.

KTÖS yetkilileri, konuyla ilgili Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi önünde açıklama yaptı. Bu arada açıklamanın yapıldığı sırada okulun ilaçlandığı gözlemlendi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, okulda bir öğretmenin Covid-19 olduğunu belirterek, okulda temaslıları olduğunu kaydetti.

Eğitim Bakanlığı’nın konuyu bilmesine rağmen "olaya habersiz" davrandığını iddia eden Elcil, Sağlık Bakanı’nı eleştirdi, halk sağlığı ve okulların düşünülmediğini savundu.

“Bu zihniyetle bir yere varmamız mümkün değil” diyen Elcil, Eğitim Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre özel eğitimde toplamda 97 kişinin aşılanması gerektiğini, kendilerinin parasını vermeye hazır olduğunu ve konuyla ilgili bakanlığa gittiklerini kaydetti.

“Maalesef 97 tane aşı bulup özel eğitimde çalışan öğretmenleri ve hizmetlileri aşılamaya güçleri yok, bir de ‘hükümetim, iktidarım' diyorlar komik” ifadelerini kullanan Elcil, duyarsızlık devam ettikçe eylemlerle karşılık vereceklerini bildirdi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş de, 8 Mart’tan bu yana ülke genelinde özel eğitim okullarının açık olmasına rağmen okullara gelen öğrenci oranının yüzde 20’yi aşmadığına dikkat çekerek, sisteme güvenilmediğini belirtti.

Girne Özel Eğitim Merkezi’nin ardından Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nde de Covid-19 vakası görüldüğünü, bir öğretmenin eşinden kaynaklı hastalığa yakalandığını anlatan Maviş, okulda birçok temaslı olduğunu ifade etti.

Çocukların temaslı olup, olmadığının bilinmediği noktada Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin dün okulun açılmasına karar vermesini eleştiren Maviş, “Bunu kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

KTÖS’ün öğretmenler için aşı talebine rağmen “hükümetin eşini dostunu torpille aşıladığı” iddiasında bulunan Maviş, özel eğitim öğretmenlerinin yüz yüze değil, kucak kucağa, ağız ağıza eğitim yaptığını, bulaş riskinin yüksek olduğunu kaydetti.

Temaslı olduğunu düşündükleri öğretmenlerin evde izole olduğunu bildiren Maviş, ailelere, sağlıklı ve güvenli olduğundan emin olmadıkları müddetçe çocuklarını okula göndermemeleri çağrısı yaptı.

Konuyla ilgili hazırlanan basın açıklamasını ise KTÖS İnsan Hakları ve Eşitlikleri Sekreteri Erdoğan Emiroğulları okudu.

Bakanlar Kurulu’nun ürettiği kararlar neticesinde yüksek enfeksiyon riski taşıyan okulların sağlıklı ve güvenli yerler olma iddiasından uzaklaştığı savunulan açıklamada, şöyle devam edildi:

“Tedavisi devam eden vaka sayısı 27 Mart günü 430 iken, bugün itibarı ile 714’e yükselmiştir. 15 Şubat 2021 tarihine kadar 0-6 yaş arası 64 öğrenci, 6-17 yaş arası 159 öğrenci, 38 üniversite öğrencisi ve 22 öğretmenimiz Covid 19’a yakalanmıştır. 15 Şubat’tan günümüze yaş veya meslek grupları ile ilgili yeni bir veri söz konusu değildir. 8 Mart’tan beri açık olan ve sadece öğretmenlerin % 18’inin aşılandığı özel eğitim okullarımızda vakalar görülmeye başlanmıştır. Önce Girne Özel Eğitim Merkezi, şimdi de Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nde salgın, öğretmenleri ve eğitimi etkilemiştir.”

