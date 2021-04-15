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Nargileli, tavlalı eylem

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Kafe işletmecileri, mekanlarının açık olduğunu ancak nargile, okey ve tavla gibi oyunların oynanmasına izin verilmemesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın önüne kurmuş oldukları ‘mini kafe’ ile eylem yaptı

Nargileli, tavlalı eylem
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Nargile Cafe işletmecileri dün Sağlık Bakanlığı önündeydi. Sağlık Bakanlığı önünü cafeye çeviren eylemciler, hem tepki koydular hem de Bakanlık önünde tavla oynayıp nargile içtiler.
Cafelerinin açık olmasına rağmen nargile, tavla gibi etkinliklerin halen yasak olmasını protesto eden eylemciler bakanlık önüne masalar kurdu. Tavla, okey ve nargile konseptini bakanlık önüne taşıdı.
Eylem gerekçelerini basın toplantısıyla duyuran nargile cafe işletmecileri yazılı bir açıklama ile taleplerini sıraladı:


“14 aydan beri süre gelen covid19 sürecine karşı sektörümüzün yasaklanmasından dolayı burada toplandık. 14 aylık süre zarfında sürekli yasaklanan sektörümüzün dayanacak gücü kalmadı. Büyük paralar harcayarak cafelerimizi kurduk. Sektörümüzün görünmeyen günlük giderleri çok büyüktür. Personeli, elektrik, kira giderleri durmuyor. Bunları karşılayacak durumumuz kalmadı. Tüm işletmeler çeklerini ödeyebilmek için bankalardan kredi çekildi. Şimdi ikinci bir kredi çekme durumumuz yoktur. Üst kurulunun aldığı kararları sürekli uyguladık, en üst derecede hijyen uyguluyoruz, masalarımızın aralığı istenildiği gibi. Biz daha ne yapalım. Okey, tavla ve nargilenin yasaklanması işletmelerimizi bitirmiştir.


Oyun takımlarımız her oyundan sonra dezenfekte ediliyor. Her nargile her müşteri için tek kullanımlık. Her kullanım sonrasında alkolle temizleniyor. Nargile, okey ve tavla yasak olduğu için müşterimiz yok. Kağıt oynanmasına zaten bizler de karşıyız. Bizleri köy kahvehaneleri ile ayni kefeye koymayınız. Kapanma en kolay kaçış yoludur. Her tehlike karşısında dükkanlarımızı mı kapatacağız. 14 aydır ne gibi çalışmalar yapıldı. Pandeminin faturası sektörümüze kesildi. Bunun bilimsel bir açıklama olmadığına inanıyoruz. Çözüm talep ediyoruz. Aksi takdirde her işletme kısa bir süre sonra kapısına kilit vuracaktır”
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