Halil Paşa son yolculuğuna uğurlanıyor

Paşa için ilk tören TMT Mücahitler Derneği’nde yapıldı

Pazartesi günü hayatını kaybeden eski mücahit komutanlarından, eski Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı ve KKTC Kurucu meclis üyesi Halil Paşa bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

88 yaşında hayata veda eden Halil Paşa için ilk tören TMT Mücahitler Derneği’nin yer aldığı Mücahitler Sitesi’nde yapıldı.

Tören’e Halil Paşa’nın ailesi, TMT Mücahitler Derneği üyesi silah arkadaşları, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs, bazı milletvekilleri ve sevenleri katıldı.

Törende, askerlerin omzunda getirilen Paşa’nın naaşına sevenleri ve onunla uzun yıllar birlikte mücadele eden, TMT Mücahitler Derneği'nde çalışmalar yapan silah arkadaşları karanfil bıraktı, dua okudu.

Ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar birer konuşma yaptı.

- Tatar: “Halil Paşa, her zaman mücahitlerimize ve halka örnek olmuş, önderlik ve liderlik etmiştir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konuşmasında, küçük yaşlarından itibaren kendisini milli mücadeleye adamış ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine büyük katkılar yapmış olan Halil Paşa’nın Türk Mukavemet Teşkilatı’nda ilk ant içenlerden biri, bir komutan ve Meclis üyesi olarak, başta istihbarat çalışmaları olmak üzere yapmış olduğu önemli çalışmalara dikkat çekti.

Çok önemli hizmetleri olmasına rağmen bunların hiçbirinin reklamını yapmayan, mütevazı kişiliğiyle bilinen Halil Paşa’nın herkes tarafından çok sevildiğini vurgulayan Tatar, “Halil Paşa, her zaman mücahitlerimize ve halka örnek olmuş, önderlik ve liderlik etmiş, KKTC’nin bağımsız bir Türk devleti olarak yaşamına ve varlığına devam etmesi için son günlerine kadar uğraşlarını büyük bir cesaret ve itinayla devam ettirmiştir” dedi.

15 Kasım’da açılan Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi’nin oluşturulmasında da Halil Paşa’nın büyük çaba harcadığını hatırlatan Tatar, müzenin açılışında kendisi ile yaptığı değerlendirmelerde, Paşa’nın giderilmesi gereken eksiklikleri ifade ettiğini söyledi. Tatar, bu eksikliklerin giderilmesini vasiyet olarak kabul ettiğini kaydetti.

- “Büstünün yapılması bize düşen görev”

Cumhurbaşkanı Tatar, Halil Paşa’nın Mücahitler Sitesi’ne büstünün yapılmasının da kendilerine düşen bir görev olduğunu belirtti.

Önemli olanın vasiyeti sonuna kadar sürdürebilmek olduğunu söyleyen Tatar, “Biz Kıbrıs’ta bağımsız bir Türk devletinin yaşatılması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Halil Paşa büyüğümüzün bize vasiyeti, KKTC’nin tanıtılmasıdır, ilelebet yaşatılmasıdır. Biz hiçbir zaman federasyon temelinde gidip de Rum’a boyun eğmeyeceğiz, eğmemeliyiz” dedi.

Kendisinin Halil Paşa’yı sürekli ziyaret ettiğini ve kendisinden milli mücadeleyi dinlendiğini ifade eden Tatar, Cumhurbaşkanı olduktan sonra da bir araya geldiklerinde o günleri konuşup, duygulandıklarını aktardı.

Tatar, Halil Paşa’nın yol arkadaşlarını hiçbir zaman unutmadığını, her zaman onları sahiplendiğini anımsatarak, “O büyük bir lider, büyük bir komutan, büyük bir mücahitti” ifadelerini kullandı.

Son akşamında kendisini ziyaret etme şansı olduğunu da söyleyen Tatar, Halil Paşa’ya “Devletim ve halkım sana müteşekkirdir” demiş olmanın huzuru içerisinde olduğunu kaydetti.

Tatar, büyük bir değer olan Halil Paşa’nın asla unutulmayacağını söyleyerek, ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

- Bayar: “Son günlerine kadar Kıbrıs Türk halkı için çalışmaya devam etti”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ise, Halil Paşa’nın ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek başladığı konuşmasında, Halil Paşa’nın istihbarat kuruluşunun başkanı olarak Sancak Dal II’de ve ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda yürütmüş olduğu başarı çalışmalara değinerek, savunma ve iç emniyet konusundaki katkılarını vurguladı.

Bayar, “Büyük bir çınarı kaybettik” diyerek, kalplerinin her zaman onunla olacağını ve kendisini hiçbir zaman unutmayacaklarını kaydetti.

Halil Paşa’nın son günlerine kadar Kıbrıs Türk halkı için çalışmalarını yürütmeye devam ettiğini hatırlatan Bayar, özellikle son zamanlarda milli mücadele, tarih ve kültürün yaşatılması için hazırlanan projede gösterdiği gayretlere, koordinatör ve rehberlik görevi üstlenmesine dikkat çekti.

Modern bir kütüphane kurulmasının en büyük emeli olduğunu, Mehmet Salih Emircan’ın kitabının tamamlanması için gece gündüz çalıştığını hatırlatan Bayar, Paşa’nın bunun yanında, köyleri gezerek arkadaşlarını bir araya getirdiğini ve Türk Mukavemet ruhunun canlanması için uğraştığını kaydetti.

Halil Paşa’nın yarım kalan işlerin tamamlanması için hasta yatağında bile uğraştığını belirten Bayar, “O, bizi tekrar o ruhla, o heyecanla çalışmaya sevk etti. Onu unutmak mümkün değildir” dedi.

Bayar,” Toprağı bol olsun. Vatanı cennet olsun” diyerek konuşmasını tamamladı.

Halil Paşa için düzenlenen tören, Cumhuriyet Meclisi’nde devam etti.