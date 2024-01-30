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Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği’nden Evkaf’a ziyaret

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Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği’nden Evkaf’a ziyaret
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Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği, Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tümer’e nezaket ziyaretinde bulundu.
Ziyaret esnasında yapmış oldukları faaliyetlerden de bahseden okul aile birliği, Genel Müdür Prof. Dr. Mustafa Tümer’e hediye takdim ederek ileriki dönemde ortak projelerde buluşma temennisinde bulundu.
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