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“Hakkınızı helal edin”

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Dipkarpaz ve Mehmetçik Sağlık Ocakları’nda görev yapan Dr. Bahtiyar Mammadov, ‘çalışma koşullarına uymadığı ve görevini aksattığı’ gerekçesi ile sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi ve “hakkınızı helal edin” diyerek veda etti

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“Hakkınızı helal edin”
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Çeşitli bahanelerle sözleşmesi sonlandırılan Dipkarpaz ve Mehmetçik Sağlık Ocakları’nda görev yapan Dr. Bahtiyar Mammadov, ‘çalışma koşullarına uymadığı ve görevimi aksattığı’ gerekçesi ile sözleşmesinin feshedildiğini dile getirerek, “Eğer öyle bir durum varsa hakkınızı helal edin” diyerek Karpaz halkına teşekkürlerini iletti.
“Değerli Karpaz Halkı;
Uzun zamandır sizlere hizmet verdiğim sağlık ocağı Doktorluk görevimden, sözleşmemin sonlandırılması ile ayrılmak zorunda kaldım.
Tüm bu süreçte sizlere hizmet etmekten her zaman gurur duydum. Bıkmadan, usanmadan ihtiyacınız olan her dakika yanınızda olmaya çalıştım.
Bu süre zarfında istemeden üzdüğüm, kırdığım birileri varsa hakkını helal etsin. Benden yana hakkım varsa da, sizlere helal olsun.
Birlikte çalışma fırsatı bulduğum tüm mesai arkadaşlarıma ayriyeten teşekkür ederim. İyi ki sizleri tanıdım, iyi ki varsınız.
Son olarak bilmenizi isterim ki her ne zaman isterseniz, bir telefon kadar yakınınızdayım.
NOT: Sözleşme feshim de “çalışma koşullarına uymadığım ve görevimi aksattığım” yazılmış öyle bir durum olduysa hakkınızı helal edin.
Sevgi ve saygıyla…
Dr. Bahtiyar Mammadov”
 
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