Bakan Arıklı, T izni, turistik izni ve kiralık araç izinleri hakkında “İhtiyaç varsa verilecek. Hakkı olan T izni alacak” dedi

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, verilen T izni, turistik izni ve kiralık araç izinleri hakkında açıklama yaptı.

Arıklı, “İhtiyaç varsa verilecek. Hakkı olan T izni alacak” dedi. Ülke nüfusunun arttığına dikkat çeken Arıklı 2009 yılından beri izin verilmediğini hatırlattı.

“İzin listesinde hükümete yakın isimler dikkat çekiyor” sorusu üzerine konuşan Arıklı “İzin kurulunun bir kriteri var. Kim uyuyorsa alıyor. Zamanında bu izinleri birileri eline geçirmiş şimdi çok yüksek ücretlere kiralıyorlar. Çok yüksek fiyata satıyorlar. 50 bin sterlinden 300 bin sterline kadar piyasası var bu işin. Yıllardır izin verilmeyince eldeki izinlerin fiyatı da artıyor. Devletin 25 kuruşluk A4 kağıdına basıp verdiği izin uçuk fiyatalara satılması adil değil. İhtiyaç varsa izin verilecek. Hakkı olan T izni alacak.” dedi.

Söz konusu listelerde Arıklı’nın akrabalarına T izini ve kiralık araç izinleri verildiği görülürken bakan Arıklı, akrabalarının isimlerinin kendi müdahalesi ile geri çekildiğini öne sürdü.

Erhan Arıklı’nın açıklaması şöyle:

"Geçtiğimiz gün ben yurt dışında iken toplanan İzin Kurulu, belli sayıda Turistik T, Kiralık Araç ve Taksi izni vermiştir.

Göreve geldiğimiz günden beri hiç bir izin vermediğimiz için, her 3 alana da müracaat sayısı birikmiş ve binleri bulmuştur.

Toplantıya akrabalarımdan 3 kişinin ismi de sunulmuş, fakat benim müdahalem ile bu isimler toplantı esnasında geri çekilmiş yerlerine başka isimler konulmuştur..

Buna rağmen toplantıya katılan bir kişi, sonuçlanmayan bu listeyi basına sızdırmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur..."

