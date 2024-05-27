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Hak-İş Başkanlar Kurulu, KKTC’de yapıldı

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Arslan, “Gençlerin burada kalmasını sağlayacak tedbirler almalıyız”

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Hak-İş Başkanlar Kurulu, KKTC’de yapıldı
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Hak - İş Konfederasyonu Başkanlar Kurulu, toplantısını KKTC’de gerçekleştirdi.
 
Federasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda, KKTC’de Kamusen’in yeri ve rolü, KKTC - TC ilişikleri ve Hak- İş’in yeri konuşuldu.
 
Başkanlar Kurulu’nun KKTC’de gerçekleşmesinde büyük emeği olan ve ev sahipliği yapan Metin Atan’a teşekkür eden Hak- İş Genel Başkanı Mahmut Arslan konuşmasında, “Buradaki kardeşlerimizin zorlu bir sürecin içerisinde geliyor. Bu zorlu süreçler Türkiye’nin desteği ile hafifleyebilecek süreçler KKTC- TC arasındaki anlaşmalar sadece ekonomik anlaşmalar değildir. Türklerin geleceklerini burada gördükleri, gençlerin burada kalmasını sağlayacak tedbirleri almamız gerekiyor.” ifadelerine yer verdi.
 
Kamusen Başkanı Metin Atan da konuşmasında, çalışmalarda katkı koyan herkese teşekkür etti.
 
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