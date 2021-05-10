banner583
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
Ercan Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri bayram süresince artırıldı
13 0
Acil A+ kan aranıyor
Acil A+ kan aranıyor
78 0
 
Bu oturma banketinden ne istendi?
Bu oturma banketinden ne istendi?
31 0
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
Fahri – Tan ikilisi, çifte birincilik elde etti
8 0
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
Dragda antrenmanların hızlısı Erosal
12 0
2021 Skoda Fabia her şeyin daha iyisiyle geldi
2021 Skoda Fabia her şeyin daha iyisiyle geldi
20 0
Motor sporları Zet’e kavuştu
Motor sporları Zet’e kavuştu
25 0
banner661
banner570

Hafta boyunca hava açık ve az bulutlu olacak

banner476

Hafta boyunca hava açık ve az bulutlu olacak

Bölge, sıcak ve nispeten nemli havanın etkisinde. Yaklaşık iki haftadır devam eden tozlu havanın ise etkisini kaybettiği açıklandı.

 Meteoroloji Dairesi’nin 11 – 17 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca hava genellikle açık,  az bulutlu olacak.

Ramazan Bayramının ilk günü olan Perşembe sabahı yer yer sis görülecek. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 31 – 34, sahillerde 25 - 28 santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

TOZLU HAVA ETKİSİNİ KAYBETTİ

Öte yandan tozlu havanın da bölgedeki etkisini kaybettiği açıklandı. Bölge, yaklaşık iki haftadır tozlu havanın etkisindeydi.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.