Keremgil ailesinin acı günü

Aslen Gönendereli olup bir süreden beridir Lefkoşa'da yaşamakta olan Fatma Keremgil hayata gözlerini yumdu.
Gönendere ve bölgede sevilen bir kişilik olan Fatma Keremgil'in vefatı bölgede üzüntüyle öğrenildi.
Keremgil'in cenazesi öğle namazı sonrasında Gönendere Kabristanlığı'na defnedildi.
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