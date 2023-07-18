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Güzelyurtlu Güzelyurt Devlet Hastanesi'nin ivedilikle bitirilmesini istedi

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Güzelyurtlu Güzelyurt Devlet Hastanesi'nin ivedilikle bitirilmesini istedi
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Güzelyurt Sivil Toplum Platformu, Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin ivedilikle bitirilmesi talep etti.
Taleplerini ziyaret ettikleri Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a da ileten platform, birlikte hareket edilmesini istedi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, platformun bu teklifini memnuniyetle karşıladığını söyleyen Mahmut Özçınar, devlet hastanesi için hükümet yetkilileri ile görüşeceğini, bu konuda somut adım atılması için ısrarcı olacağını belirtti.
Sivil Toplum Platformu üyeleri tek tek söz alarak Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin tamamlanması için görüş ve düşüncelerini paylaştı.
Tüm üyeler Güzelyurt’un tam teşekküllü 24 saat hizmet veren bir hastaneye ihtiyacı olduğu vurgularken, şu an hizmet veren sağlık merkezinin 24 saat hizmette olması gerektiğini söyledi.
 
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