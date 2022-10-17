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Güzelyurt ve Lefke’de sistem yenileme çalışması nedeniyle ses ve internet kesintisi yapılacak

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Güzelyurt ve Lefke’de sistem yenileme çalışması nedeniyle ses ve internet kesintisi yapılacak
 
Telekomünikasyon Dairesi, bu gece yarısı  sistem yenileme çalışması nedeniyle 2 saat süreyle Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde  ses ve inyernet hizmetlerinde  belli aralıklarla kesinti yapılacağını duyurdu.
Konuyla ilgili açıklama şöyle:
“18/10/2022 Salı günü  saat 00.00-02.00 saatleri arası  Güzelyurt Telefon Dairesinde sistem yenileme çalışması yapılacaktır. Yapılacak  olan çalışma esnasında  Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde bulunan yerleşim alanlarında abonelerimizin ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacaktır. Yapılacak  olan  kesintiden  dolayı  abonelerimizden  anlayış  bekler  gerekli  tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz.”
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