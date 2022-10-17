Güzelyurt ve Lefke’de sistem yenileme çalışması nedeniyle ses ve internet kesintisi yapılacak

Konuyla ilgili açıklama şöyle:

“18/10/2022 Salı günü saat 00.00-02.00 saatleri arası Güzelyurt Telefon Dairesinde sistem yenileme çalışması yapılacaktır. Yapılacak olan çalışma esnasında Güzelyurt ve Lefke ilçelerinde bulunan yerleşim alanlarında abonelerimizin ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacaktır. Yapılacak olan kesintiden dolayı abonelerimizden anlayış bekler gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz.”