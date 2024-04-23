Güzelyurt Belediye Başkanı, 23 Nisan nedeniyle Güzelyurt ilkokullarından öğrencileri kabul etti

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle Güzelyurt’taki İlkokullardan oluşan öğrencileri kabul etti.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Özçınar’ın kabulünde heyette, Özgürlük İlkokul Müdürü Berna Bayraktar Cellatoğlu, Özgürlük İlkokulu Öğretmeni Mehmet Ağlarcan ile Serhatköy, Aydınköy, Fikri Karayel, Kurtuluş, Barış, Özgürlük ve Zümrütköy ilkokullarından toplam 14 öğrenci yer aldı.Kendi aralarında Fikri Karayel İlkokulu öğrencisi Eriz Katmer’i belediye başkanı, Kurtuluş İlkokulu Öğrencisi Semra Bölümü de başkan yardımcılığına seçtiler. Çevre ile ilgili mesajlar veren çocuklar, “çevreyi kirletirsek doğa bizi cezalandırır” ifadelerini kullandılar.Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar kabulde yaptığı konuşmada, 23 Nisan’da çocukları makamında ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, “bugün ziyaret ettikleri makamları gelecekte çocukların yöneteceğini” söyledi. Özçınar, çocukların bayramlarını kutlayarak onlara birer kitap hediye etti.