“Güvenlik soruşturması olumsuz geldi”

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Maria Skoullou için “Güvenlik soruşturması olumsuz olarak geldi” dedi





Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kormacit (Koruçam) köyünde 1 muhtar adayı olduğunu, direkt seçildiğini, 8 aza adayı bulunduğunu ve dördünün seçimi için sandık kurulacağını söyledi.

Maria Skoullou'yu tanımadığını, kişisel bir sorunu olmadığını belirten Tahsin Ertuğruloğlu, her zamanki prosedürün uygulandığını belirterek şunları söyledi:

Güvenlik soruşturması olumsuz olarak geldi. Detaylarını bilmiyorum.

Ancak, Koruçam köyünde 8 aza adayı var ve sandık kurulacak. Ben diğer muhtarı da tanımıyorum. Tamamen prosedür neyse o uygulandı ve gelen raporlar ışığında adım attık.

Dediğim gibi, güvenlik soruşturmasına takılan bir aday var. Aza seçimleri ise sandık kurularak yapılacak. Konu benim açımdan bundan ibarettir.



