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“Güvenlik soruşturması olumsuz geldi”

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Maria Skoullou için “Güvenlik soruşturması olumsuz olarak geldi” dedi

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“Güvenlik soruşturması olumsuz geldi”
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kormacit (Koruçam) köyünde 1 muhtar adayı olduğunu, direkt seçildiğini, 8 aza adayı bulunduğunu ve dördünün seçimi için sandık kurulacağını söyledi.
Maria Skoullou'yu tanımadığını, kişisel bir sorunu olmadığını belirten Tahsin Ertuğruloğlu, her zamanki prosedürün uygulandığını belirterek şunları söyledi:
Güvenlik soruşturması olumsuz olarak geldi. Detaylarını bilmiyorum.
Ancak, Koruçam köyünde 8 aza adayı var ve sandık kurulacak. Ben diğer muhtarı da tanımıyorum. Tamamen prosedür neyse o uygulandı ve gelen raporlar ışığında adım attık.
Dediğim gibi, güvenlik soruşturmasına takılan bir aday var. Aza seçimleri ise sandık kurularak yapılacak. Konu benim açımdan bundan ibarettir.
 
 
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