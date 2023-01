Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı askerlik duyurusu yayımladı

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), “Askerlik Yasası” gereği 2005 doğumlu erkek KKTC vatandaşlarının son yoklamalarının, 6-10 Şubat tarihleri arasında 8.30-16.00 saatleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) yapılacağını duyurdu.

GKK’dan yapılan açıklamada yükümlülerin kendilerine teslim edilen çağrı pusulalarında belirtilen tarihlerde ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) son yoklamaya katılacakları belirtildi.

Açıklama şöyle:

“Değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası gereği, 2005 doğumlu erkek KKTC vatandaşları, 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren askerlik çağına girmişlerdir.

Son yoklamaları, 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) 08.30-16.00 saatleri arasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) yapılacaktır.

Yükümlüler kendilerine teslim edilen çağrı pusulalarında belirtilen tarihlerde ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde (Lefkoşa) son yoklamaya katılacaklardır.

Her ne sebeple olursa olsun bugüne kadar yoklamaya hiç katılmamış veya henüz yurt ödevini yapmamış olan 2005 ve daha yaşlı doğumlu, askerlik ertelemesini yaptırmayan KKTC ve çift uyruklu yükümlüler bu yoklamaya katılmak zorundadırlar.

Yükümlülerin ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde yapılacak olan son yoklamaya:

a. KKTC kimlik kartının aslı,

b. KKTC doğum kayıt belgesi (aslı),

c. Çift uyruklular için T.C. kimlik kartının aslı, T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneği ve KKTC yurttaşlık belgesinin aslı,

ç. Öğrenci olanlar için öğrenci belgesi (üniversite öğrenci belgeleri Milli Eğitim Bakanlığından onaylı olacaktır),

d. Mezun olanların diplomalarının aslı (Ayrıca, Meslek Lisesi Diplomaları ile Çıraklık ve Kalfalık belgelerinin KKTC Milli Eğitim Bakanlığından onaylı fotokopileri),

e. Sürüş ehliyeti olanlar sürüş ehliyetinin aslı,

f. İkametgah belgesi,

g. Sağlık problemi olanların. Rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporunun aslı ve fotokopisi, varsa epikriz raporu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

6.Son yoklamaya gelenlerin, kapalı alanlarda maske takmaları ve kendilerine tebliğ edilmiş olan son yoklama çağrı pusulalarında belirtilen randevu gün ve saatine uymaları önem arz etmektedir.

7.Yükümlülere gerekli duyuru ve tebligatlar, köy ve mahalle muhtarlıkları tarafından yapılmış olup, radyo, televizyon ve yazılı basın yoluyla yapılan bu duyurular değiştirilmiş şekli ile 59/2000 sayılı Askerlik Yasası’nın 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edilecek ve duyurulara rağmen meşru bir özrü olmaksızın yoklamaya katılmayanlar, yoklama kaçağı durumuna düşeceklerinden, haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

8. Yükümlüler bu duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye mucahit.gov.ct.tr internet adresinin ana sayfasından ulaşabileceklerdir.”