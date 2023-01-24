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DAÜ öğretim üyesinden uluslararası başarı

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DAÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Babak Safaei’den uluslararası başarı

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DAÜ öğretim üyesinden uluslararası başarı
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Johannesburg Üniversitesi arasında yürütülen ortak araştırma çalışmaları kapsamında DAÜ Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden ve DAÜ Nanoteknoloji ve Çok Fonksiyonlu Yapılar Araştırma Merkezi Direktörü Yrd. Doç. Dr. Babak Safaei’nin akademik danışman olarak yer aldığı “Emerging Atomic Layer Deposition for the Development of High-Performance Lithium-ion Batteries” başlıklı makalesi, etki değeri dünyanın önde gelen akademik dergilerinden olan “Electrochemical Energy Reviews”da (IF=32.804; SCIE; Q1)  yayınlandı. Yrd. Doç. Dr. Safaei, söz konusu makalede Johannesburg Üniversitesi doktora öğrencisi Sina Karimzadeh’in çalışmasına, Johannesburg Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tian-Chen Jen ve Case Western Reserve Üniversitesi’nden Prof. Dr. C. Yuan ile birlikte destek verdi.
 
 
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