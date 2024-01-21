Gürsel Benan, yeniden Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği başkanı

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği başkanlığına yeniden Gürsel Benan seçildi.
Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Olağan Genel Kurulu dün toplandı. Açıklamada, Genel Kurul’un geniş bir üye katılımıyla gerçekleştirildiği ve faaliyet raporu ile mali raporun görüşülüp oy birliğiyle kabul edildiği belirtildi.
Genel Kurul sonunda dernek organları aşağıdaki şekilde oluştu:
“ 2024-2026 YÖNETİM KURULU
1. GÜRSEL BENAN GENEL BAŞKAN
2. MEHMET TANOL GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
3. MEHMET KASABALI GENEL SEKRETER
4. İBRAHİM AÇMAN GENEL SEKRETER YARDIMCISI
5. ŞENİZ ULUÇ KADIN KOLU BAŞKANI
6. PEHRİZ MİRALAY KÜLTÜR KOLU BAŞKANI
7. EJDER DENİZ GENÇLİK KOLU BAŞKANI - LEFKE BÖL. SOR.
8. MUSTAFA KASABALI MALİ İŞLER SORUMLUSU
9. AHMET RUSO BASIN İŞLERİ SORUMLUSU
10. YAŞAR GEVREK SOSYAL İŞLER SORUMLUSU
11. SALİH AÇMAN TAHSİLDAR VE LOKAL SORUMLUSU
12. BURHAN CİHANGİR İSKELE BÖLGE SORUMLUSU
13. ERSOY TALUĞ GİRNE BÖLGE SORUMLUSU
14. CEMİLE SÖZVEREN GAZİ MAĞUSA BÖLGE SORUMLUSU
15. RAMADAN BEŞGÜL GÜZELYURT BÖLGE SORUMLUSU
16. REYHAN KİŞMİR Faal Üye
17. BARIŞ BUBA Faal Üye
18. HALİL ÖZGÜVENEL Faal Üye
19. MEHMET SALİH ATAGÜL Faal Üye
20. HASAN KELEBEK Faal Üye
21. MÜNÜR NURETTİN BOĞAÇOĞLU Faal Üye
22. OSMAN EMİN KARKIN Faal Üye
23. BENGÜ TAŞKENT Faal Üye
24. SELMA KEBAPÇIOĞLU
25. MEHMET ÖZİLMEN
DENETLEME KURULU
• SELMA KEBAPÇIOĞLU BAŞKAN
• ALİ GENCER Üye
• EMİNE AŞGAR Üye
DİSİPLİN KURULU
• MEHMET ÖZİLMEN BAŞKAN
• PINAR BÜYÜKHÜSEYİN Üye
• GÜLSÜM KARALIM Üye.”
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