Gürpınar “siyasette ben de varım” dedi

Polis teşkilatında 37 yıl fiili görevde bulunan ve Başmüfettiş rütbesinden emekliye ayrılan Veli Gürpınar, siyasete atılma kararı aldı.

Ülkede ve polis teşkilatında çok sevilen bir kişiliğe sahip olan ve “Efsane Kumandan” olarak bilinen emekli başmüfettiş Gürpınar, vatandaşların, sevenlerinin ve ailesinin isteği üzerine milletvekilliği seçimlerinde İskele bölgesinden aday olmaya hazırlanıyor.

Erken seçimin kapıda olması nedeniyle şimdiden hazırlıklarına başlayan Gürpınar, vatandaşların cesur sesi ve savunucusu olma sözü verdi.

