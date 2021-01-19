banner583
banner590
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
20 0
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
25 0
 
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
22 0
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
15 0
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
34 0
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
Vatandaşlar, Avrupa veya ABD aşılarına güveniyor
26 0
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu
77 0
banner529
banner570

“GÜNSEL” halkla buluşuyor

banner476

KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, test sürüşleri ile kapılarını halka açıyor. Test sürüşüne katılmak isteyen herkes GÜNSEL’in Lefkoşa, Dereboyu’nda yer alan Showroom’unda kayıt yaptırabilecek

“GÜNSEL” halkla buluşuyor
banner601
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL, halkla buluşuyor. Son üç aydır başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere, bakanlar, parti temsilcileri, milletvekilleri, bürokratlar, iş, medya ve spor dünyasından isimler tarafından test edilen GÜNSEL, dün başlayan test sürüşleri ile kapılarını halka açıyor. Böylece bugüne kadar binin üzerinde kişinin test ettiği GÜNSEL’de direksiyona halk geçecek.
Test sürüşüne katılmak isteyen herkes GÜNSEL’in Lefkoşa, Dereboyu’nda yer alan Showroom’unda kayıt yaptırabilecek.
Hafta boyunca 10:00-12:00 aralığında, günde 120 kişiye test sürüşü yaptırılması planlanıyor. Test sürüşleri, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan GÜNSEL Üretim Tesisleri’nin sürüş alanında yapılacak.
Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “GÜNSEL’i halkımızla buluşturarak, deneyimlemelerini ve performansını birinci elden görmelerini arzuluyoruz. GÜNSEL’in performansını merak eden ve bu gururu bizimle paylaşmak isteyen herkesi test sürüşümüze katılmaya davet ediyoruz” dedi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, seri üretim hazırlıkları için çalışmalarına tam güç devam ettiklerini söyleyerek, GÜNSEL'in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizde üretilen bir otomobil olarak dünya yollarında boy göstereceğini söyledi. 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.