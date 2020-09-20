Günler sonra Kuzeyde yüzleri güldüren sayı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1550 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını söyledi.
20 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1150
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6
Ülke dışından gelen vakalar – 1
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -5
Yerel vakalar -yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-29
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 155.906
Toplam Vaka Sayısı- 700
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 428
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 268
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 43
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 222
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 3
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