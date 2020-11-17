Güney’den geleceklere 7 gün karantina

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlar aldı. Güneyden kuzeye giriş yapacak ve kuzeyde 3 günden fazla kalacak herkes girişte negatif PCR test sonucunu ibraz edecek ve 7 gün süre ile karantina altında kalacak



Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlar aldı.

Komitenin yeni kararlarına göre; güneyden kuzeye giriş yapacak ve kuzeyde 3 günden fazla kalacak herkesi girişte negatif PCR test sonucunu ibraz edecek ve 7 gün süre ile karantina altında kalacak.

Bu uygulamadan güneyde çalışanlar, eğitim görenler (kayıtlı veliler dahil) ve tedavi görenler, Pile sakinleri, Kıbrıs’ta bulunan diplomatik misyon, BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi ve Barış Gücü personel muaf olup bu kişilere randomize test yapılmaya devam edilecek.

Karar şöyle:

“GKRY’nde artan vaka sayılarına istinaden Kurulumuz alınan tüm kararları yeniden değerlendirmiştir. 17.11.2020 tarihinden itibaren GKRY’nden ülkemize giriş yapacak ve ülkemizde 3 günden fazla kalacak herkesin girişte negatif PCR test sonucunu ibraz ederek ülkeye giriş yapmaları ve 7 gün süre ile karantina altında kalmalarına karar verilmiştir. Ancak GKRY’nden 3 gün veya daha kısa süre için ülkemize giriş yapacak herkesin son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri halinde karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir. Bu kişilere girişte Muhaceret görevlileri tarafından sözlü olarak bilgi verilecektir. Bu uygulamadan GKRY’nde çalışanlar,eğitim görenler(kayıtlı veliler dahil) ve tedavi görenler, Pile sakinleri, Kıbrıs’ta bulunan diplomatik misyon, BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi ve Barış Gücü personel muaf olup bu kişilere randomize test yapılmaya devam edilecektir.”

