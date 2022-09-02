Gülşen'in ev hapsinin kaldırılması itirazına ret

Şarkıcı Gülşen'in ev hapsinin kaldırılmasına yönelik talebi reddedildi

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun ev hapsi devam edecek.

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu'nun itirazı reddedildi.

Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, önceki gün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ev hapsi kararının kaldırılmasına yönelik dilekçe sunmuştu. Talep İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirilerek reddedildi. Gülşen'in "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrolünün devamına karar verildi.



