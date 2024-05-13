Hemşireler, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle dün Lefkoşa’da yürüyüş düzenledi, “Hemşireyi Fark Et” mesajı verdi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle dün Başkent Lefkoşa’da “Hemşireyi Fark Et” sloganıyla yürüyüş düzenledi.Bando ekibinin de eşlik ettiği yürüyüşün önünde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Vatanını En Çok Seven, Görevini En İyi Yapandır” sözünün yazılı olduğu fotoğrafı taşındı.Anneler Günü nedeniyle “Tüm Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun” yazılı pankartı da açılan yürüyüşte, dövizler ve bayraklar taşındı, “Güçlü Hemşire, Güçlü Toplum”, “Üniforma Emektir, Alın Teridir”, “Birlik, Mücadele, Dayanışma”, “Güçlü Hemşire, Güçlü Gelecek”, “Mobbinge Karşı Omuz Omuza” sloganları atıldı.Dereboyu'nda Citroën Işıkları olarak bilinen noktada başlayıp, Girne Kapısı’nda Atatürk Anıtı önünde tamamlanan yürüyüşe, hemşireler, ebeler, öğrenciler ve akademisyenler katıldı.Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi de yürüyüşe destek verdi.Yürüyüşün ardından Sendika ve Birlik adına Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu. Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Basın açıklamasının okunmasının sonrasında toplu fotoğraf çekimiyle eylem sona erdi.Ortak basın açıklamasını okuyan Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen ilk olarak, Anneler Günü ve Dünya Hemşireler Günü’nü kutladı.“Hemşirelerimiz geleceğimiz. Bakımın ekonomik gücü” diyen Özgöçmen, hemşireliğin, birey, aile ve toplum sağlığının korunmasında, geliştirilmesinde ve rehabilite edilmesinde vazgeçilmez yeri olan profesyonel bir meslek olduğunu ifade etti.İbrahim Özgöçmen, dünyada ve ülkede Florance Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs’ın, “Hemşireler Günü” olarak kutlandığını ve 12-18 Mayıs tarihlerinde Hemşirelik Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendiğini belirtti.Uluslararası Hemşireler Birliği’nin (ICN), hemşireler arasında mesleki kültürü oluşturmak ve sürdürmek, meslekte paylaşılan değerleri yansıtmak, evrensel olarak yaşanan sorunlara tüm hemşirelerin dikkatini çekmek ve hemşirelere düşen sorumlulukları yansıtmak üzere her yıl bir tema belirlediğini kaydeden Özgöçmen, bu yılki temanın “Hemşirelerimiz Geleceğimiz, Bakımın Ekonomik Gücü” olduğunu söyledi.Hemşireliğin, sağlık hizmetlerinin omurgası olmasına rağmen sıklıkla mali kısıtlamalarla ve sosyal açıdan küçümsenmeyle karşı karşıya kaldığını dile getiren Özgöçmen, Uluslararası Hemşireler Birliği’nin bu yılki temayla, hemşireliğe stratejik yatırımın, nasıl önemli ekonomik ve toplumsal faydalar sağlayabileceğini göstererek, algıları yeniden şekillendirmeyi amaçladığını belirtti.İbrahim Özgöçmen, bu çerçevede 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kutlamaları ile farkındalık yaratılarak, hemşirelik mesleğinin öneminin vurgulandığını ve sorunlara çözüm üretilmesinin hedeflendiğini kaydetti